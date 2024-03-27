Ветеринар рассказала, можно ли кошек кормить собачьим кормом

Почему котам нельзя есть собачий корм

Ветеринар Меган Керрел рассказала, что если в течение длительного времени кошку кормят только собачьей пищей, то могут возникнуть губительные и даже смертельные последствия.

Это объясняется тем, что корма для собак и кошек содержат разные питательные компоненты, чтобы удовлетворить разные пищевые потребности этих двух видов животных.

Кошки являются мясоядными животными, а значит, им нужна диета, состоящая из белков и животных жиров, чтобы все системы их организма функционировали должным образом.

А собаки всеядны, поэтому имеют более гибкий рацион и могут легко есть как мясо, так и овощи. Корм для собак не отвечает потребностям кошек в питании.

Различия между кормом для кошек и собак

Вкус

Кошки воспринимают вкус иначе, чем собаки. У кошек нет способности испытывать сладкое, а также количество вкусовых рецепторов у двух видов разное.

Корм для кошек разработан специально для того, чтобы он был приятен по вкусу. Это для того, чтобы побуждать требовательных животных поесть.

Ветеринар отметила, что часто коты даже не хотят есть собачью пищу, поскольку они считают ее неаппетитной. Однако собакам нравится вкусная кошачья пища с высоким содержанием белка.

Белок

Некоторые бренды и типы корма для собак действительно содержат более высокий уровень белка. Однако даже эти специализированные корма для собак не достигают высокого уровня белка, необходимого для поддержания здоровья кошек.

Арахидоновая кислота

Арахидоновая кислота - это жирная кислота, которую также не могут производить коты, поэтому ее нужно употреблять внутрь.

Кошки, страдающие низким уровнем арахидоновой кислоты, имеют неспецифические признаки заболевания, такие как:

аномальные показатели печени/почек

проблемы с кожей

Собаки могут самостоятельно производить эту жирную кислоту, поэтому ее редко добавляют в корм для собак.

Витамин А

Витамин А является еще одним пищевым элементом, который коты не могут синтезировать самостоятельно и его необходимо добавлять в рацион.

Корма для собак часто содержат добавки витамина А, но ее недостаточно для оптимального питания кошек.

Что делать, если кот съел собачий корм

Если вы поймали своего кота, который ворует корм из собачьей миски, то не стоит паниковать. Один-два кусочка такого корма не навредят кошке, но точно не удовлетворят ее потребности.

Единственная реальная опасность для вашей кошки от поедания собачьего корма заключается в том, что ваша кошка, скорее всего, немного наберет вес из-за высокого содержания углеводов в собачьей пище. Не говоря уже о том, что кот, скорее всего, потребляет корм для собак сверх обычной пищи.

Следите за желудочными симптомами, такими как диарея и рвота, изменение привычек посещения туалета, зуд, чрезмерное расчесывание и чрезмерный уход, и обратитесь к своему ветеринару, если у вашей кошки появляются необычные симптомы.