Ось чому ніколи не можна чіпати котячі вуса

Котячі вуса, які по-науковому називаються вібрисами, - це не просто прикраса, а важливий орган чуття, який допомагає тварині орієнтуватися в просторі. Чіпати їх, а тим паче обрізати - в жодному разі не можна.

Чому саме - дізнайтеся з матеріалу Styler далі.

Що таке вібриси

Багато хто вважає, що вібриси - це котячі вуса, а головна їх функція допомагати кішці краще розпізнавати запахи.

Насправді вібриси - це рецептори які в процесі еволюції набули вигляду довгих волосків. Вони виконують роль додаткового органу дотику.

Найдовші та найчутливіші вібриси у кішки розташовані в чотири ряди над верхньою губою - ті самі так звані "вуса". Довгі волоски на підборідді, щоках та над очима теж є вібрисами й виконують ту саму функцію, що й "вуса" - фіксують найменші зміни навколишнього середовища включаючи й зміну атмосферного тиску.

Крім мордочки вібриси є на вухах й на усьому тілі кішки. Якщо ви уважно подивитесь на котячу шубку, то побачите волоски, що вибиваються із рівної поверхні хутра.

Вібриси - це навігаційна система кішки

Ці волоски є неймовірно чутливими. Вони вловлюють повітряні потоки, які відбиваються від предметів, що стоять поблизу.

Саме це допомагає кішці визначати розташування предметів та обходити перешкоди навіть у повній темряві. Нервові імпульси від вібрисів потрапляють у мозок тварини тим самим шляхом що й від очей.

Чому вуса не можна чіпати?

Без волосків кішка втратить один з важливих органів чуття. Це як людині втратити чуттєвість пальців.

Деякі люди часто чіпають вуса у кішок. Але робити це в жодному разі не можна. А обрізати ці волоски - тим більше.

Дотик людини до котячих вусів призводить до того, що вихованець відчуває стрес. І це відчуття в чомусь нагадує біль. Кіт, вібриси якого чіпають, може виявити агресію.