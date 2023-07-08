Саме так виглядають найдорожчі домашні тварини: фото, ціни, описання
Скільки ви готові заплатити за домашнього улюбленця, який стане вашим компаньйоном, подарує радйсть і приємні клопоти? Кажуть, що справжня дружба безцінна, але за деяких пухнастих, пернатих, зубастих чи лускатих платять великі гроші.
Як виглядають найдорожчі у світі тварини - дізнайтеся нижче з нашого матеріалу Styler.
Найдорожча кішка
Перше місце дороговизни серед кішок належить породі саванна. Вона виведена шляхом гібридизації африканського сервала і домашньої кішки.
Розведенням цієї породи в США почали займатися ще на початку 1980-х років, а перші два кошеняти з'явилися на світ 1986-го.
Вага саван може досягати 15 кг, а зріст - 60 см, що робить їх ще й найбільшою породою домашніх кішок.
Відмінні риси савани - довгі ноги, струнке тіло, великі чашовидні вуха, густа коротка шерсть плямистого забарвлення. Вони добре уживаються з іншими тваринами, люблять водні процедури, прогулянки на свіжому повітрі.
Ціна за кошеня цієї породи на сайті OLX - близько 180 тисяч гривень.
Саванна - гібрид домашньої кішки і сервала (фото: Вікіпедія)
Дорогий і легендарний собака
Цей пес справжній велетень - вага однієї тварини може сягати 100 кілограмів. Мова йде про красеня тибетського мастифа.
Це давня порода собак, батьківщина якого Тибет. Історія походження дійсно вражає: її представники були сторожовими псами в монастирях Тибету, а також допомагали кочівникам в Гімалайських горах.
Починаючи з перших згадок ще в античні часи, ця порода завжди була оточена міфами та легендами.
Вартість щеняти варіюється від 30 до 110 тисяч гривень (за оцінками сервісу OLX). Особливо цінується, якщо один із батьків малюка - "з Китаю".
Тибетський мастиф - легендарний пес (фото: Вікіпедія)
Папуга за вартістю авто
Цей величний красень родом з Південної Америки має коротке й звучне ім'я - ара. Найдорожчими вважається підвид гіацинтовий ара. А ще він - найбільший серед папуг.
Особливістю птаха є його незвичайне забарвлення яскраво-синього кольору. Дорослі птахи важать близько 2 кг, довжина - 40-60 см, а розмах крил від 70 см. Відрізняється папуга і своїм потужним важким, чорним дзьобом - пернаті з легкістю можуть розтрощити великий горіх.
Гіацинтовий ара добре піддається дресируванню і здатний повторювати за людиною до 30 різних слів.
Коштує такий птах в Україні від 250 тисяч гривень. За стільки можна купити непогане авто.
Гіацинтовий ара дуже дорогий (фото: Вікіпедія)
Як щодо гризунів
Це капібара - найбільший гризун у світі і одна з найбільших екзотичних тварин, яку можна порівняно легко тримати вдома.
Тривалість життя тварини у середньому 8-10 років, вага може сягати майже 70 кг, а довжина - 140 см. Капібари - розумні і грайливі тваринки. Вони дуже люблять воду, тому дуже важливо забезпечити їм місце для плавання.
Вартість однієї тварини - від 90 тисяч гривень. Але є умова: капібари не можуть жити самі, тому вам доведеться придбати пару.
Капібара - найбільший у світі гризун (фото: pixabay)
Як виглядає найдорожча акваріумна рибка
Тільки уявіть собі, вона коштує до 400 тисяч доларів. Називається ця рибка - платинова арована. Цінність полягає в її забарвленні: арована, як справжній діамант, не має жодної плямки на тілі.
Вона настільки рідкісна і цінна, що по досягненню зрілого віку в рибу імплантують ідентифікаційний мікрочип. У кожної особини свій унікальний номер, таким чином селекціонери можуть відстежувати розмноження даного виду.
Свій окрас риба отримала в результаті рідкісних генетичних мутацій. Риби мають високий інтелект, розпізнають обличчя. Аровану навіть можна привчити їсти з рук. В акваріумних умовах рибка виростає до 40 сантиметрів.
Платинова арована коштує 400 тисяч доларів (фото: animalworld)
Не забуваємо про рептилій
Рекордсмен тут - круглий пітон. Ця екзотична рептилія коштує аж 10 тисяч доларів.
Унікальний підвид круглого пітона - це смугастий королівський пітон. Таке забарвлення зустрічається вкрай рідко, саме тому за цього "короля" доведеться викласти такі шалені гроші.
Звісно ж він потребує особливих умов утримання, але якщо у вас знайдуться гроші на його покупку, прогодувати пітона ви теж зможете.
Смугастий королівський пітон - цінний і рідкісний (фото: Вікіпедія)
Трохи екзотики
Ми спеціально оминемо таких екзотів, як бенгальські тигри чи крокодили, адже їх тримати небезпечно для життя.
Але є й ряд інших незвичних тварин, які поступово завойовують серця людей і вчаться жити поруч. Одна з таких - японська макака. Коштує вона не менше 3 тисяч доларів.
Ці мавпи живуть в лісах Японії і прекрасно переносять зими з середньою температурою 5 градусів морозу. Макаки відмінно вміють плавати, а в особливо холодні зими люблять відігріватись в гарячих джерелах.
На початку 2000-х ці тварини були занесені в міжнародну Червону книгу. Однак, отримавши спеціальний дозвіл, їх можна придбати легально.
Японська макака - екзотична і дорога тварина (фото: Вікіпедія)
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