Саме так виглядають найдорожчі домашні тварини: фото, ціни, описання

Скільки ви готові заплатити за домашнього улюбленця, який стане вашим компаньйоном, подарує радйсть і приємні клопоти? Кажуть, що справжня дружба безцінна, але за деяких пухнастих, пернатих, зубастих чи лускатих платять великі гроші.

Як виглядають найдорожчі у світі тварини - дізнайтеся нижче з нашого матеріалу Styler.

Найдорожча кішка

Перше місце дороговизни серед кішок належить породі саванна. Вона виведена шляхом гібридизації африканського сервала і домашньої кішки.

Розведенням цієї породи в США почали займатися ще на початку 1980-х років, а перші два кошеняти з'явилися на світ 1986-го.

Вага саван може досягати 15 кг, а зріст - 60 см, що робить їх ще й найбільшою породою домашніх кішок.

Відмінні риси савани - довгі ноги, струнке тіло, великі чашовидні вуха, густа коротка шерсть плямистого забарвлення. Вони добре уживаються з іншими тваринами, люблять водні процедури, прогулянки на свіжому повітрі.

Ціна за кошеня цієї породи на сайті OLX - близько 180 тисяч гривень.

Саванна - гібрид домашньої кішки і сервала (фото: Вікіпедія)

Дорогий і легендарний собака

Цей пес справжній велетень - вага однієї тварини може сягати 100 кілограмів. Мова йде про красеня тибетського мастифа.

Це давня порода собак, батьківщина якого Тибет. Історія походження дійсно вражає: її представники були сторожовими псами в монастирях Тибету, а також допомагали кочівникам в Гімалайських горах.

Починаючи з перших згадок ще в античні часи, ця порода завжди була оточена міфами та легендами.

Вартість щеняти варіюється від 30 до 110 тисяч гривень (за оцінками сервісу OLX). Особливо цінується, якщо один із батьків малюка - "з Китаю".

Тибетський мастиф - легендарний пес (фото: Вікіпедія)

Папуга за вартістю авто

Цей величний красень родом з Південної Америки має коротке й звучне ім'я - ара. Найдорожчими вважається підвид гіацинтовий ара. А ще він - найбільший серед папуг.

Особливістю птаха є його незвичайне забарвлення яскраво-синього кольору. Дорослі птахи важать близько 2 кг, довжина - 40-60 см, а розмах крил від 70 см. Відрізняється папуга і своїм потужним важким, чорним дзьобом - пернаті з легкістю можуть розтрощити великий горіх.

Гіацинтовий ара добре піддається дресируванню і здатний повторювати за людиною до 30 різних слів.

Коштує такий птах в Україні від 250 тисяч гривень. За стільки можна купити непогане авто.

Гіацинтовий ара дуже дорогий (фото: Вікіпедія)

Як щодо гризунів

Це капібара - найбільший гризун у світі і одна з найбільших екзотичних тварин, яку можна порівняно легко тримати вдома.

Тривалість життя тварини у середньому 8-10 років, вага може сягати майже 70 кг, а довжина - 140 см. Капібари - розумні і грайливі тваринки. Вони дуже люблять воду, тому дуже важливо забезпечити їм місце для плавання.

Вартість однієї тварини - від 90 тисяч гривень. Але є умова: капібари не можуть жити самі, тому вам доведеться придбати пару.

Капібара - найбільший у світі гризун (фото: pixabay)

Як виглядає найдорожча акваріумна рибка

Тільки уявіть собі, вона коштує до 400 тисяч доларів. Називається ця рибка - платинова арована. Цінність полягає в її забарвленні: арована, як справжній діамант, не має жодної плямки на тілі.

Вона настільки рідкісна і цінна, що по досягненню зрілого віку в рибу імплантують ідентифікаційний мікрочип. У кожної особини свій унікальний номер, таким чином селекціонери можуть відстежувати розмноження даного виду.

Свій окрас риба отримала в результаті рідкісних генетичних мутацій. Риби мають високий інтелект, розпізнають обличчя. Аровану навіть можна привчити їсти з рук. В акваріумних умовах рибка виростає до 40 сантиметрів.

Платинова арована коштує 400 тисяч доларів (фото: animalworld)

Не забуваємо про рептилій

Рекордсмен тут - круглий пітон. Ця екзотична рептилія коштує аж 10 тисяч доларів.

Унікальний підвид круглого пітона - це смугастий королівський пітон. Таке забарвлення зустрічається вкрай рідко, саме тому за цього "короля" доведеться викласти такі шалені гроші.

Звісно ж він потребує особливих умов утримання, але якщо у вас знайдуться гроші на його покупку, прогодувати пітона ви теж зможете.

Смугастий королівський пітон - цінний і рідкісний (фото: Вікіпедія)

Трохи екзотики

Ми спеціально оминемо таких екзотів, як бенгальські тигри чи крокодили, адже їх тримати небезпечно для життя.

Але є й ряд інших незвичних тварин, які поступово завойовують серця людей і вчаться жити поруч. Одна з таких - японська макака. Коштує вона не менше 3 тисяч доларів.

Ці мавпи живуть в лісах Японії і прекрасно переносять зими з середньою температурою 5 градусів морозу. Макаки відмінно вміють плавати, а в особливо холодні зими люблять відігріватись в гарячих джерелах.

На початку 2000-х ці тварини були занесені в міжнародну Червону книгу. Однак, отримавши спеціальний дозвіл, їх можна придбати легально.

Японська макака - екзотична і дорога тварина (фото: Вікіпедія)