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Эти вещи из СССР выдают в вас нищего: избавьтесь от них прямо сейчас!

Новина українською →
Воскресенье 21 ноября 2021 08:25
Эти вещи из СССР выдают в вас нищего: избавьтесь от них прямо сейчас! Фото: Вещи из СССР которые выдают в вас бедняка (mirovich.media)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые вещи из СССР могут легко выдать в человеке нищего, даже если он достаточно состоятелен. Ведь иногда ностальгия берет свое, и рука не подымается выбросить сервиз с позолотой вместе с сервантом, ну и балкон у многих по-прежнему место для хранения того, что "пригодится".

Своими наблюдениями поделился известный блогер Максим Мирович.

Чайный гриб на столе на кухне

Блогер называет это изобретение "страшной вещью", которую многие по непонятным причинам продолжают использовать.

Хотя напиток сам на вкус и ничего - немного напоминает квас, но зрелище банки со скользкой субстанцией - зрелище еще то.

"Банка с чайным грибом выглядит крайне отвратительно и напоминает то ли какую-то больничную ссанину, то ли маринованные блины, то ли какого-то заспиртованного пришельца из Кунсткамеры. И да, оно там внутри живое и периодически попердывает в воду пузырьками", - пишет Мирович.

Эти вещи из СССР выдают в вас нищего: избавьтесь от них прямо сейчас!

Синяя спортивная одежда и майки-алкоголички

Многие по старой привычке продолжают носить дома синюю спортивную одежду а-ля СССР. Туда же можно отнести и растянутые майки-"алкоголички" - в СССР их носили потому, что майка на бретельках была самой дешевой и доступной.

Да и вообще привычка носить дома старую одежду, в которую уже не выйдешь из дому - дурная традиция еще из тех времен.

Эти вещи из СССР выдают в вас нищего: избавьтесь от них прямо сейчас!

Посуда с позолотой и в цветочек

"Если у вас дома до сих пор сохранились старые советские сервизы с псевдо-золотыми полосочками и рисунками в цветы - срочно их выбрасывайте. Или хотя бы никогда не ставьте их на стол, когда к вам придут гости - не позорьтесь", - говорит Мирович.

Эти вещи из СССР выдают в вас нищего: избавьтесь от них прямо сейчас!

Вещи, замотанные синей изолентой

Если у вас дома есть хотя бы одна вещь, "починенная" с помощью синей изолентой - несите ее прямо сейчас на помойку, потому что выглядит это жутковато.

Эти вещи из СССР выдают в вас нищего: избавьтесь от них прямо сейчас!

Коробки с хламом и ржавые гвозди в туалете

В туалетах квартир советских домов есть шкафчики, где многие хранят всякий хлам: ржавые гвозди, напильники без ручек, куски велосипедных камер, шурупы, винные пробки и даже подшивку журнала "Наука и Жизнь".

Эти вещи из СССР выдают в вас нищего: избавьтесь от них прямо сейчас!

Трехлитровые банки на антресолях

Многие семьи сейчас уже не занимаются консервацией овощей и фруктов, но по старой привычке продолжают хранить на антресолях банки. Избавьтесь от такого добра, которое только занимает место, и собирает пыль.

Эти вещи из СССР выдают в вас нищего: избавьтесь от них прямо сейчас!

Мусор на балконе

В СССР было принято захламлять балкон всякой ерундой, вроде рамы от поломанного велосипеда, старых курток и поломанных лыж - часто одной.

Вынесите все это добро не перебирая на помойку и обустройте балкон под место, где приятно утром выпить чашечку кофе, а вечером - бокал вина в приятной компании.

Эти вещи из СССР выдают в вас нищего: избавьтесь от них прямо сейчас!

Все фото: mirovich.media

Ранее блогер всего одним фото показал, что такое настоящий "совок".

Также мы писали, что всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда.

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