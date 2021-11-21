Ці речі з СРСР видають в вас жебрака: позбудьтеся від них прямо зараз!
Деякі речі з СРСР можуть легко видати в людині жебрака, навіть якщо вона досить заможня. Адже іноді ностальгія бере своє, і рука не підіймається викинути сервіз з позолотою разом з сервантом, ну і балкон у багатьох як і раніше місце для зберігання того, що "згодиться".
Своїми спостереженнями поділився відомий блогер Максим Мирович.
Чайний гриб на столі на кухні
Блогер називає цей винахід "страшною річчю", яку багато хто з незрозумілих причин продовжує використовувати.
Хоча напій сам на смак і нічого - трохи нагадує квас, але видовище банки зі слизькою субстанцією - видовище ще те.
"Банка з чайним грибом виглядає вкрай огидно і нагадує чи то якусь лікарняну ссанину, чи то мариновані млинці, чи то якогось заспиртованого прибульця з Кунсткамери. І так, воно там всередині живе і періодично попердує у воду бульбашками", - пише Мирович.
Синій спортивний одяг і майки-алкоголічки
Багато хто за старою звичкою продовжує носити вдома синій спортивний одяг а-ля СРСР. Туди ж можна віднести і розтягнуті майки-"алкоголічки" - в СРСР їх носили тому, що майка на бретельках була найдешевшою і доступною.
Та й взагалі звичка носити вдома старий одяг, в якому вже не вийдеш з дому - погана традиція ще з тих часів.
Посуд з позолотою і в квіточку
"Якщо у вас вдома досі збереглися старі радянські сервізи з псевдо-золотими смужками і малюнками в квіти - терміново їх викидайте. Або хоча б ніколи не ставте їх на стіл, коли до вас прийдуть гості - не ганьбитеся", - говорить Мирович.
Речі, замотані синьою ізолєнтою
Якщо у вас вдома є хоча б одна річ, "полагоджена" за допомогою синьої ізолєнти - несіть її прямо зараз на смітник, тому що виглядає це моторошно.
Коробки з мотлохом і іржаві цвяхи в туалеті
У туалетах квартир радянських будинків є шафки, де багато хто зберігає всякий мотлох: іржаві цвяхи, напильники без ручок, шматки велосипедних камер, шурупи, винні пробки і навіть підшивку журналу "Наука і життя".
Трилітрові банки на антресолях
Багато сімей зараз вже не займаються консервацією овочів і фруктів, але за старою звичкою продовжують зберігати на антресолях банки. Позбавтеся від такого добра, яке тільки займає місце, і збирає пил.
Сміття на балконі
В СРСР було прийнято захаращувати балкон всяким хламом, на зразок рами від поламаного велосипеда, старих курток і поламаних лиж - часто однієї.
Винесіть все це добро не перебираючи на смітник і облаштуйте балкон під місце, де приємно вранці випити чашечку кави, а ввечері - келих вина в приємній компанії.
Всі фото: mirovich.media
Раніше блогер всього одним фото показав, що таке справжній "совок".
Також ми писали, що спливли заборонені фото з СРСР, на яких зображена жорстка правда.