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Всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда

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Суббота 23 октября 2021 12:16
Всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда Коллаж РБК-Украина: в сети появились запрещенные фото СССР
Автор: Светлана Мащенко

Появились фотографии, сделанные в советские времена, которые могут отбить желание поностальгировать о дешевой колбасе, высоких зарплатах и пресловутой стабильности. На кадрах видна жесткая правда быта, рабочих будней и скудного отдыха людей, живших в СССР.

Об этом пишет Bigpicture.

Не удивительно, что социальные фото тогда оказались под запретом, а творческую группу "Трива", в которую входили художник Владимир Соколаев, Владимир Воробьев и Александр Трофимов закрыли по политическим мотивам.

Смотрите ниже кадры, которые удалось сохранить. Они сделаны в 1970-80-х годах, большинство в Новокузнецке, что в промышленном регионе Кузбасс, в Сибири.

Накануне празднования годовщины "социалистической революции" рабочих заставляли до блеска отмывать мавзолей. 1988 год, Москва.

Всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда

Детей в советском союзе с ранних лет приучали к труду, порой далеко не детскому. На фото маленькая школьница на коне пасет овец. 1980 год, село в Сибири.

Всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда

Суровыми были и детские развлечения. На фото ниже – старший брат в шутку угрожает младшему очень реальным на вид пистолетом. 1985, Новокузнецк.

Всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда

На снимке далее можно увидеть "богатое" убранство местной больницы. Пациенты ждут приема у входа в кафедру детской ортопедии. 1983, Новокузнецк.

Всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда

Тему больниц продолжают следующие фото. На нем роженицу положили отдыхать в коридоре, а в качестве бонуса вручили стакан с кефиром. 1981 год, Новокузнецк.

Всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда

Воспитание младшего поколения в советском Союзе также было суровым. На снимке ниже показан мальчик, которого выгнали в качестве наказания во время тихого часа. 1979 год, спортивный лагерь "Металлург".

Всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда

На фото ниже – хлебопеки, а к такому труду как правило привлекались женщины, отдыхают от тяжелого труда. Тесто по формам приходилось расфасовывать руками, и так по 5-6 часов за смену. 1980 год, село в Сибири.

Всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда

А вот так выглядело счастье – когда привезли бараньи кости. Их вываливали прямо посреди улицы и мгновенно разбирали. 1988 год, Новокузнецк

Всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда

Так выглядел родительский день в пионерском лагере. 1988 год, деревня Зенково.

Всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда

Многие люди в СССР были задействованы на крайне вредном и тяжелом производстве. Фото ниже красноречиво называется "Снег на коксовой батарее". 1979 год, Коксохим, КМК.

Всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда

Неизбалованные праздниками и подарками советские люди были готовы буквально лезть друг другу на голову, чтобы получить подарки. 1984 год, Масленица, Площадь Ленина.

Всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда

И напоследок – красноречивое фото женщины, спешащей на первомайскую демонстрацию с транспортником. На нем лаконично большими буквами выведено слово "Счастье".

Всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда

Ранее блогер рассказал об ужасах советского автопрома, показав как выглядели уродливые машины времен СССР.

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