Блогер всего одним фото показал, что такое настоящий "совок"

Известный блогер Максим Мирович решил показать всего на одном фото воплощение "совка". Смысл кадра в том, что только люди с советским мышлением, когда ничего не делалось нормально, могли додуматься до такого.

Об этом блогер рассказал на своей странице в Тwitter .

"Как объяснить, что такое совок при помощи одной фотографии", - подписал кадр он.

На фото высокая двустворчатая деревянная дверь "сталинки", которую обрезали и при помощи монтажной пены вмонтировали металлическую дверь.

Фото: facebook.com/mirovichmedia

В комментариях пользователи поиронизировали над снимком:

Слишком ровно покрашено, буржуйские технологии. В совке д. б. покрашено пальцем, и след от сорванной бумажки "осторожно окрашено". Бумажка валяется тут же.

Страх потерять нищету - самый страшный страх.

Потолки в квартире тоже наверняка опустили.

Совок - он же в головах

Увидел, и как пенопластом по стеклу. Аж зубы заболели.

Для справки:

Сталинские здания - общее разговорное название многоквартирных домов, сооружавшихся в СССР с 1933 года до начала 1960-х годов. "Сталинки" представляют собой капитальные многоквартирные дома со всеми коммунальными удобствами, высотой от двух этажей и стенами из негорючих материалов. Потолки в таких квартирах были высотой не мене трех метров.