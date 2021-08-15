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Блогер всего одним фото показал, что такое настоящий "совок"

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Воскресенье 15 августа 2021 12:47
Блогер всего одним фото показал, что такое настоящий "совок" Фото ремонта в советской квартире (mirovich.media)
Автор: Светлана Мащенко

Известный блогер Максим Мирович решил показать всего на одном фото воплощение "совка". Смысл кадра в том, что только люди с советским мышлением, когда ничего не делалось нормально, могли додуматься до такого.

Об этом блогер рассказал на своей странице в Тwitter.

"Как объяснить, что такое совок при помощи одной фотографии", - подписал кадр он.

На фото высокая двустворчатая деревянная дверь "сталинки", которую обрезали и при помощи монтажной пены вмонтировали металлическую дверь.

Блогер всего одним фото показал, что такое настоящий &quot;совок&quot;

Фото: facebook.com/mirovichmedia

В комментариях пользователи поиронизировали над снимком:

  • Слишком ровно покрашено, буржуйские технологии. В совке д. б. покрашено пальцем, и след от сорванной бумажки "осторожно окрашено". Бумажка валяется тут же.
  • Страх потерять нищету - самый страшный страх.
  • Потолки в квартире тоже наверняка опустили.
  • Совок - он же в головах
  • Увидел, и как пенопластом по стеклу. Аж зубы заболели.

Для справки:

Сталинские здания - общее разговорное название многоквартирных домов, сооружавшихся в СССР с 1933 года до начала 1960-х годов. "Сталинки" представляют собой капитальные многоквартирные дома со всеми коммунальными удобствами, высотой от двух этажей и стенами из негорючих материалов. Потолки в таких квартирах были высотой не мене трех метров.

Ранее Максим Мирович также публиковал запрещенные фото из СССР, которые не успели уничтожить.

Отметим, что с советской безвкусицей в строительстве и ремонте, символом которой стали также советские "хрущевки", намерены бороться. 30 тысяч таких домов хотят снести в Украине - недавно выяснилось, куда переселят людей.

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