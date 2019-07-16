Веселый Зеленский за рулем Теслы обратился к украинцам (видео)

Президент Владимир Зеленский записал новое видео перед выборами в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Глава государства предупредил украинцев о большом количестве аферистов, которые могут попытаться одурачить избирателей. Ролик относительно парламентской гонки глава государства записал за рулем автомобиля Tesla во время движения.

Видеообращение опубликовано на Facebook-странице Зеленского.

Основатель партии "Слуга народа" дал понять, что расчитывает на победу своей политсилы по результатам выборов, что позволит сформировать новое правительство - "действительно специалистов". Отметим, что в ролике президент ни разу не проговорил название своей партии, чтобы не нарушать требования относительно запрета на агитацию.

Владимир Зеленский обратился в украинцам перед выборами в Верховную Раду (Фото: скрншот)

"Что касается парламентской этой гонки, я думаю, что политическая партия, в которой я очень хорошо отношусь, обязательно всех победит. И мы тогда, только тогда сможем сделать нормальный парламент и сможем выбрать в правительство действительно специалистов", - заверил Зеленский.

Владимир Зеленский обратился в украинцам перед выборами в Верховную Раду (Фото: скрншот)

"Но есть такая ситуация, сейчас очень много мошенничества, очень много аферистов. Кто-то открывает какие-то ЧП, какие ООО, какие еще названия... а потом идет название партии, которую я не могу вслух назвать, потому что это будет агитация.

Я просто лично обращаюсь к каждому человеку, который будет голосовать за того или иного мажоритарщика. Смотрите, когда вы приходите и видите фамилию, посмотрите - именно должно быть сочетание "политическая партия", а потом уже название партии. Именно так. Политическая партия. Ни ЧП, ни МВ, ни ТО, ни ООО, а политическая партия, а затем название партии. Хорошо? Ну, если вы решили голосовать за эту самую красивую партию", - говорится в видеообращении.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Пользователи сети очень бурно отреагировали на новое видео Зеленского - подписчики в комментариях засыпали президента, который снялся для ролика за рулем авто, теплыми комплиментами и добрыми пожеланиями. В то же время некоторые юзеры критически оценили такое обращение и напомнили гаранту о насущных проблемах, которые требуют пристального внимания и работы.

Мы сделаем правильно!

Удачи!

Президент сам за рулем? Пусть и не по своей... но ни с одним президентом не вели такой разговор в машине... и что бы кто бы ни писали, мы за него, потому что он работает! Молодец. Удачи вам во всем!

Господин президент! Все сделаем правильно и других обучаем. Хорошего дня, а лучше отличного! Сделаем все лучшее для Украины!

Богдан дал покататься?

Президент за рулем Теслы! Правильно, нужно беречь экологию. А вообще, приятно смотреть, мы не ошиблись в своем выборе! Мы с вами, Владимир Александрович!

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Владимир Александрович! А вы точно можете поручиться за каждого человека из партии, к которой вы очень хорошо относитесь. Или ваша партия в парламенте будет разброд и шатания, они точно смогут договориться, или цирк продолжится?

Юстас-Зелексу: Вам необходимо до выборов вернуть своих моряков, а Вышинского не отпускать. Молчать про О. Бузину. Будет +10% проголосовавших за вас. Деньги на молчание получите у "Сватов". У "Сватов". Прием!

ДУС уже начал Теслы за бюджетные деньги закупать? Недешевое удовольствие, Володя. Плохая реклама. Запомни, ты уже не актер и не ведущий...

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Как сообщалось ранее, 14 июля автомобиль из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП. В аварию также попали автобусы, которые перевозили детей. В полиции рассказали, что водителям из кортежа президента грозит штраф в размере 340 гривен или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Также мы писали о том, что недавно Владимир Зеленский в Одессе покупался в море вместе со своей командой Офиса. Видео показали в сети, и оно собрало огромное количество просмотров и комментариев.

Напомним, что в рейтинге партий перед выборами произошли изменения.