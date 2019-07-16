Веселий Зеленський за кермом Тесли звернувся до українців (відео)

Президент Володимир Зеленський записав нове відео перед виборами до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня. Глава держави попередив українців про велику кількість аферистів, які можуть спробувати обдурити виборців. Ролик щодо парламентської гонки глава держави записав за кермом автомобіля Tesla під час руху.

Відеозвернення опубліковано на Facebook-сторінці Зеленського.

Засновник партії "Слуга народу" дав зрозуміти, що розраховує на перемогу своєї політсили за результатами виборів, що дозволить сформувати новий уряд - "дійсно фахівців". Зазначимо, що в ролику президент жодного разу не промовив назву своєї партії, щоб не порушувати вимоги щодо заборони на агітацію.

Володимир Зеленський звернувся до українців перед виборами до Верховної Ради (Фото: скрншот)

"Що стосується парламентської цієї гонки, я думаю, що політична партія, до якої я дуже гарно відношусь, обов'язково всіх переможе. І ми тоді, тільки тоді зможемо зробити нормальний парламент і зможемо обрати в уряд дійсно фахівців", - запевнив Зеленський.

Володимир Зеленський звернувся до українців перед виборами до Верховної Ради (Фото: скрншот)

"Але є така ситуація, зараз дуже багато шахрайства, дуже багато аферистів. Хтось відкриває якісь ПП, які ТОВ, які ще назви... а потім йде назва партії, яку я не можу вголос назвати, тому що це буде агітація.

Я просто особисто звертаюся до кожної людини, яка буде голосувати за того чи іншого мажоритарника. Дивіться, коли ви приходите і бачите прізвище, подивіться - саме повинно бути сполучення "політична партія", а потім вже назва партії. Саме так. Політична партія. Ні ПП, ні МВ, ні ТО, ні ТВО, а політична партія, а потім назва партії. Добре? Ну, якщо ви вирішили голосувати за цю найгарнішу партію", - йдеться у відеозверненні.

Відео: facebook.com/zelenskiy95

Користувачі мережі дуже бурхливо відреагували на нове відео Зеленського - підписники в коментарях засипали президента, який знявся для ролика за кермом авто, теплими компліментами і добрими побажаннями. У той же час деякі юзери критично оцінили таке звернення і нагадали гаранту про насущні проблеми, які вимагають пильної уваги і роботи.

Ми зробимо правильно!

Удачі!

Президент сам за кермом? Нехай і не у своїй... але ні з одним президентом не вели таку розмову в машині... і що б хто б не писали, ми за нього, тому що він працює! Молодець. Удачі вам у всьому!

Пане президенте! Все зробимо правильно та інших навчаємо. Доброго дня, а краще відмінного! Зробимо все краще для України!

Богдан дав покататися?

Президент за кермом Тесли! Правильно, потрібно берегти екологію. А взагалі, приємно дивитися, ми не помилилися у своєму виборі! Ми з вами, Володимире Олександровичу!

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Володимире Олександровичу! А ви точно можете поручитися за кожну людиню з партії, до якої ви дуже добре ставитеся. Чи ваша партія в парламенті буде розбрід і хитання, вони точно зможуть домовитися, або цирк продовжиться?

Юстас-Зелексу: Вам необхідно до виборів повернути своїх моряків, а Вишинського не відпускати. Мовчати про О. Бузину. Буде +10% проголосували за вас. Гроші на мовчання отримаєте у "Сватів". У "Сватів". Прийом!

ДУС вже почав Тесли за бюджетні гроші закуповувати? Недешеве задоволення, Володя. Погана реклама. Запам'ятай, ти вже не актор і не веде...

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Як повідомлялося раніше, 14 липня автомобіль з кортежу президента України Володимира Зеленського потрапив у ДТП. В аварію також потрапили автобуси, які перевозили дітей. У поліції розповіли, що водіям з кортежу президента загрожує штраф у розмірі 340 гривень або позбавлення прав на термін від шести місяців до одного року.

Також ми писали про те, що нещодавно Володимир Зеленський в Одесі купувався в морі разом зі своєю командою Офісу. Відео показали в мережі, і воно зібрало величезну кількість переглядів і коментарів.

Нагадаємо, що в рейтингу партій перед виборами сталися зміни.