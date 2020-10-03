Вернулась за деньгами и сердце схватило: под Луганском нашли новые жертвы пожаров (видео)

Пожары в Луганской области (коллаж: РБК-Украина)

В тушении пожаров принимает участие авиация

Пожары в Луганской области не уменьшаются: свыше 20 гектаров леса и полей оказались в огне. Уже четвертые сутки пожарные, не зная сна и отдыха, тушат возгорания. Основные очаги возгорания до сих пор не удалось локализовать. Несмотря на то, что соседние области направили свои силы на урегулирование ситуации под Луганском, количество жертв растет.

Как рассказывается в сюжете ТСН, 3 октября под завалами уничтоженных поселков были найдены тела людей, которые считались пропавшими без вести. Еще четверо человек погибло от возгорания. Об этом рассказали спасатели.

Ведущий специалист отдела связей со СМИ ГСЧС Украины Светлана Плетнинцева рассказала, что для локализации пожаров под Луганском были направлены вертолеты.

По состоянию на 3 октября от пожаров в Луганской области скончалось 11 человек, еще 18 – госпитализированы.

Родственники одной из погибших пенсионерок рассказывают о пожаре, как о личной трагедии для семьи.

"Мы понимаем, что, наверное, она вернулась за документами, за деньгами. Там у нее стоял сейф в углу. Она видимо вернулась туда и может сердце схватило. У нее проблемы с сердцем были", - рассказывают родственницы погибшей в жутком пожаре.

Пожары в Луганской области: что известно по состоянию на 3 октября

Напомним, ранее спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил, что к уголовным делам по фактам пожаров приобщили видеозапись, на которой видно, как пророссийские боевики в Луганской области пытались поджечь сухую траву.

Ранее мы писали о том, что появились фото чудовищной беды, как в Луганской области горят леса.