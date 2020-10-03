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Количество погибших на пожарах в Луганской области возросло до 11 человек

Киев, Суббота 03 октября 2020 16:01
Количество погибших на пожарах в Луганской области возросло до 11 человек
Фото: пожар (www.dsns.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Количество жертв сильных пожаров в Луганской области возросло до 11 человек. Спасатели обнаружили тело еще одной женщины.

Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

По ее данным, сотрудники следственно-оперативных групп, которые продолжают проведение первоочередных следственных действий, обнаружили погибшую, которая значилась как без вести пропавшая:

- Шушулкова Валентина Федоровна, 13.01.1938 г.р., с. Вороново, переулок Песчаный, 5 (лежащая после 3 инсультов, жила одна).

Количество погибших на пожарах в Луганской области возросло до 11 человек

Ранее спасатели сообщили о том, что под завалами обнаружили тела трех человек. Тогда же сообщалось, что погибло 10 человек, один числится как без вести пропавший.

Отметим, спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко сообщил, что к уголовным делам по фактам пожаров приобщили видеозапись, на которой видно, как пророссийские боевики в Луганской области пытались поджечь сухую траву.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что площадь пожаров в Луганской области превысила 20 тысяч гектаров.

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