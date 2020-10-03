Боевики поджигали траву в Луганской области, - МВД

Фото: пожары в Луганской области (facebook.com/artem.shevchenko)

Одной из причин пожаров в Луганской области может быть поджог сухой травы боевиками так называемой "Луганской народной республики". Видео с этими фактами уже приобщили к уголовному делу

Об этом в Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, наблюдатели из Вооруженных сил Украины зафиксировали, как на одном из участков фронта боевики, пользуясь режимом тишины и сильным ветром, выжигают огнем траву так, чтобы пожар двигался на украинские позиции.

"Ранее эти два тела поджигателей уже получили бы минимум по снайперской пуле в свои глупые, забитые русским миром головы. Хорошо, что придерживаются обещания и не угрожают авиации ГСЧС Украины", - добавил Шевченко.

Видео в качестве доказательства приобщено к уголовным делам по фактам пожаров в Луганской области.

Опубліковано Artem Shevchenko Пʼятниця, 2 жовтня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что площадь пожаров в Луганской области превысила 20 тысяч гектаров. На данный момент в тушении задействованы почти 2 300 человек и пожарная техника из нескольких областей.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что ситуация с пожарами в Луганской области контролируемая.