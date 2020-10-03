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Повернулася за грошима і серце схопило: під Луганськом знайшли нові жертви пожеж (відео)

Луганська область, Субота 03 жовтня 2020 21:09
Повернулася за грошима і серце схопило: під Луганськом знайшли нові жертви пожеж (відео)
Пожежі в Луганській області (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

В гасінні пожеж бере участь авіація

Пожежі в Луганській області не зменшуються: понад 20 гектарів лісу і полів опинилися у вогні. Вже четверту добу пожежники, не знаючи сну і відпочинку, гасять загоряння. Основні осередки займання досі не вдалося локалізувати. Попри те, що сусідні області направили свої сили на врегулювання ситуації під Луганськом, кількість жертв зростає.

Як розповідається в сюжеті ТСН, 3 жовтня під завалами знищених селищ були знайдені тіла людей, які вважалися зниклими безвісти. Ще четверо людей загинули від пожежі. Про це розповіли рятувальники.

Провідний спеціаліст відділу зв'язків зі ЗМІ ДСНС України Світлана Плетнінцева розповіла, що для локалізації пожеж під Луганськом були направлені вертольоти.

За станом на 3 жовтня від пожеж у Луганській області померло 11 осіб, ще 18 – госпіталізовані.

Родичі однієї з загиблих пенсіонерок розповідають про пожежу, як особисту трагедію для сім'ї.

"Ми розуміємо, що, мабуть, вона повернулася за документами, за грошима. Там у неї стояв сейф у кутку. Вона, мабуть, повернулася туди й може серце схопило. У неї проблеми з серцем були", - розповідають родички загиблої в жахливій пожежі.

Пожежі в Луганській області: що відомо станом на 3 жовтня

Нагадаємо, раніше спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко повідомив, що до кримінальних справ за фактами пожеж долучили відеозапис, на якій видно, як проросійські бойовики в Луганській області намагалися підпалити суху траву.

Раніше ми писали про те, що з'явилися фото жахливої біди, як у Луганській області горять ліси.

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