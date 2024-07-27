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Верка Сердючка в Юрмале. Как Данилко здоровался с Пугачевой и почему не все от этого в восторге

Суббота 27 июля 2024 19:01
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Верка Сердючка в Юрмале. Как Данилко здоровался с Пугачевой и почему не все от этого в восторге Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Полина Иваненко

Певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, уже появился на сцене музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024 года. И там артист не только исполнил свои хиты.

Как Сердючка здоровалась со сцены с Аллой Пугачевой и как на это реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что сделал Данилко

Так, артист вышел на сцену со своим балетом. Конечно, с ним была и его "экранная мама" Инна Белоконь. Все они вышли к зрителям в футболках с патриотическими надписями. Данилко был улыбающимся и веселым.

Верка Сердючка в Юрмале. Как Данилко здоровался с Пугачевой и почему не все от этого в восторгеДанилко в Юрмале (скриншот)

Когда артист увидел, что в концертном зале "Дзинтари" среди зрителей есть Пугачева - он публично к ней обратился. Сначала он переспросил, передали ли певице цветы. Затем Данилко пропел несколько строчек из песни Пугачевой.

Верка Сердючка в Юрмале. Как Данилко здоровался с Пугачевой и почему не все от этого в восторге

Реакция Пугачевой на Данилка (скриншот)

Все это происходило под аплодисменты собравшихся. Также во время прямой трансляции была показана и сама Пугачева. Она улыбалась и смеялась над шутками Сердючки.

К слову, ранее актер сериала "Танька і Володька" честно ответил, какие у него отношения с "экранной женой".

Кроме того, мы рассказывали, что выступление Леди Гаги на открытии Олимпиады-2024 обернулось скандалом.

Во время написания материала были использованы источники: пост в X (Twitter) пользователя с ником "chornobryvci", комментарии в X и TikTok.

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