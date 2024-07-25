Українські зірки виступатимуть з "Би-2" і "Ногу свело". Але "зради" немає, бо ті - не росіяни
З 26 по 28 липня в концертній залі "Дзинтарі", що у латвійській Юрмалі, відбудеться масштабний музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024, який організовує відома співачка Лайма Вайкуле. На концерті виступатимуть українські зірки, а також групи "Би-2", "Ногу свело" та інші артисти, які донедавна проживали у Росії.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, чи варто розганяти "зраду" через виступ наших співаків і співачок на одній сцені з екс-росіянами.
Хто виступатиме на Laima Rendezvous Jūrmala
Лайма обіцяє "незабутні виступи зірок різних країн, несподівані дуети та тріо, а також неповторну атмосферу".
Фестиваль триватиме три дні й у ньому візьмуть участь 45 артистів із 14 країн.
Серед заявлених українських виконавців: VERKA SERDUCHKA, Настя Каменських, Макс Барських, ALEKSEEV, Анна Буткевич, Уляна Ольгина, учасники балету FREEDOM з танцювальною виставою "Boudoir". У одній з версій афіші є також ім’я Наді Дорофєєвої, однак на офіційному сайті заходу співачки немає серед учасників.
Крім того, з позначкою "UA" на афіші фестивалю зазначені: оперна співачка Марія Максакова, яка зараз живе в Україні, а до 2017 року була депутаткою Державної думи РФ від путінської партії "Єдина Росія", та естрадний співак Микола Трубач, який хоч і народився в Миколаєві, але до початку повномасштабної війни регулярно виступав у РФ і з’являвся на пропагандистських телеканалах (зокрема, ходив на програму путініста Бориса Корчевнікова).
Серед світових зірок, які братимуть участь у концерті, варто відзначити британців Londonbeat, переможця Євробачення 2024 - швейцарця NEMO, багаторазових учасників того ж пісенного конкурсу SunStroke Project із Молдови.
Також на сцені з'являться гурти "Би-2", "Ногу свело" і Андрій Макаревич.
Афіша фестивалю Laima Rendezvous Jūrmala (facebook.com/icehokku)
Виступ українців на одній сцені з "Би-2" - це "зрада" чи ні?
Не варто квапитися розганяти "зраду", хоча відповідь на це запитання спірна і дещо неоднозначна. Адже у афіші фестивалю Вайкуле усі вище згадані артисти позначені, як представники інших країн.
Наприклад, "Би-2" і Андрій Макаревич вказані, як артисти з Ізраїлю, а "Ногу свело" і їхній лідер Максим Покровський є представником Сполучених Штатів, куди фронтмен емігрував з родиною.
Зазначимо, що усі ці музиканти напочатку повномасштабного вторгнення засудили дії росіян і покинули РФ. Зараз вони висловлюють підтримку українцям у дописах і під час концертної діяльності за кордоном, виступаючи проти Путіна і його режиму.
У РФ цих артистів вважають "іноагентами" - за повернення на батьківщину їм загрожує переслідування чи ув’язнення.
Додамо, що лідери "Би-2" Льова (Єгор Бортник) і Шура (Олександр Уман) вважаються громадянами Ізраїлю. Перший наразі мешкає у Іспанії, а в одному з інтерв’ю заявив, що "більше ніколи не житиме в Росії".
Що відомо про "Рандеву"
Міжнародний музичний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проводиться в концертному залі "Дзинтарі" з 2015 року і є однією із наймасштабніших музичних подій культурного життя Латвії.
Щороку фестиваль збирає на своїй сцені відомих музикантів і нових, перспективних виконавців поп-, рок-, джазової і класичної музики з Європи та США.
Учасниками фестивалю в різні роки були Кріс Норман, Крістін Ополайс, Маріо Біонді, Томас Невергрін, Уку Сувісте, Ноа, Сальвадор Собрал, Таніта Тікарам, Нані Брегвадзе, Інтарс Бусуліс, Віра Брежнєва та багато інших.
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