ua en ru
Пт, 26 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Виступ Леді Гаги на відкритті Олімпіади-2024 обернувся скандалом: що сталося

П'ятниця 26 липня 2024 21:50
UA EN RU
Виступ Леді Гаги на відкритті Олімпіади-2024 обернувся скандалом: що сталося Як Гага виступила на Олімпіаді (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

В Парижі почалася церемонія відкриття літньої Олімпіади. І Леді Гага вже феєрично виступила з французькою піснею. Ба більше, співачка встигла потрапити у скандал.

Як співала Гага та чому її почали хейтити у мережі, розповідає РБК-Україна (проект Styler)

Виступ Леді Гаги на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2024 року

Співачка вийшла на імпровізовану сцену в чорному боді та виконала пісню французькою мовою. Вона танцювала, грала на роялі та навіть встигла декілька разів частково змінити свій концертний образ.

Виступ Леді Гаги на відкритті Олімпіади-2024 обернувся скандалом: що сталося

Виступ Леді Гаги на відкритті Олімпіади-2024 обернувся скандалом: що сталося

Виступ Леді Гаги на відкритті Олімпіади-2024 обернувся скандалом: що сталося

Виступ Леді Гаги на відкритті Олімпіади-2024 обернувся скандалом: що сталося

Леді Гага в Парижі (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")

І поки фани захоплюються співом та виступом артистки, французи почали лютувати.

Виступ Леді Гаги на відкритті Олімпіади-2024 обернувся скандалом: що сталосяВиступ Леді Гаги на відкритті Олімпіади-2024 обернувся скандалом: що сталосяВиступ Леді Гаги на відкритті Олімпіади-2024 обернувся скандалом: що сталосяВиступ Леді Гаги на відкритті Олімпіади-2024 обернувся скандалом: що сталося

Леді Гага на Олімпіаді (скріншоти: трансляція "Суспільне Спорт")

Річ у тому, що громадяни Франції виявилися незадоволеними тим, що Олімпіаду в Парижі відкриває артистка з США. На думку деяких користувачів, вона співала з акцентом.

Ба більше, деякі стверджують, що на місці Гаги мала б бути артистка саме з Франції.

"Хіба у Франції немає співаків? Чому Леді Гага - найкращий вибір для виконання пісні французькою мовою?" - цитує думку незадоволених глядачів видання LADbibl.

Між тим, також стало відомо, що за свій виступ Леді Гага нічого не отримала. Ані вона, ані Селін Діон, яка теж має з'явитися на відкритті Олімпіади, не зможуть заробити цими виступами.

"Всупереч деяким повідомленням ЗМІ, музиканти, які виступатимуть на церемоніях Ігор у Парижі 2024 року, не отримають гонорар за свої послуги", - повідомили організатори.

Трансляція відкриття Олімпіади

До слова, раніше ми вже розповідали, що відомій гімнастці заборонили брати участь в Олімпіаді через її звичку.

Окрім цього, нещодавно зірка "Зоряних війн" емоційно звернулася до українських олімпійців.

Під час створення матеріалу було використано джерела: видання LADbibl, трансляція церемонії, допис з X (Twitter) користувачки з ніком "danicomennta".

Читайте РБК-Україна в Google News
Леді Гага сканал Олімпіада 2024 Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив заяву після рішення суду про його арешт
Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив заяву після рішення суду про його арешт