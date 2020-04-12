Вербное воскресенье 2020: традиции, что нельзя делать, открытки и поздравления

Вербное воскресенье 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Вербное воскресенье 2020 украинцы отпразднуют сегодня 12 апреля

Вербное воскресенье 2020 для христиан - один из 12 великих праздников в году. Отмечают его ровно за неделю до Пасхи, и в этом году по православному календарю праздник выпадает на 12 апреля. Второе его название - Вход Господень в Иерусалим, ведь в этот день Иисус Христос въехал в город на осле, где его встретили, как царя и победителя, устилая путь пальмовыми ветвями. Все традиции, обычаи, запреты и приметы Вербного воскресенья, а также красивые открытки и поздравления - в материале Styler.

Произошло это событие после того, как Спаситель совершил великое чудо - воскресил умершего Лазаря. Жители Святого города видели в Иисусе долгожданного Мессию, а вот иудейские первосвященники Спасителю были не рады. Сам же Христос знал, что этот путь ведет его к Голгофе.

Поскольку не во всех странах есть пальмы, ее заменили вербой - отсюда и название праздника. Украинцы отмечают его с X века - со времен крещения Киевской Руси. С тех пор возникла масса традиций, обрядов, запретов и примет, связанных с Вербным воскресеньем.

Традиции и обычаи на Вербное воскресенье

Главная традиция - посещение церкви, где святят веточки вербы, но в 2020 году мы отпразднуем Вербное воскресенье во время карантина. Поэтому от похода в храм лучше воздержаться, прочитать молитву и освятить веточки вербы иорданской водой может самый старший член семьи. А вот старые (прошлогодние) ветки вербы выбрасывать нельзя, их сжигают, а новые ставят возле икон и раскладывают по дому.

Веточки вербы, по традиции собирали накануне праздника, в Лазареву субботу. На рассвете отправлялись в лес и брали ветви с молодых деревьев без повреждений. Брать "котики" с деревьев с дуплом или с растущих около кладбища - нельзя.

Вербное воскресенье 2020 (фото: pixabay.com)

Считается, что верба сможет защитить от болезней и сделать здоровье крепким. По окончанию богослужения принято касаться друг друга веточками вербы и приговаривать: "Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат, как земля".

По обычаю люди проглатывали почки освященной вербы, чтобы никакая болезнь точно не прицепилась. Растолченные высушенные почки добавляли в разные целебные отвары, которые использовали для лечения ран и болезней кожи. Вербные веточки ставили у изголовья больных, символически стегали детей, чтобы те были здоровыми. Почки также можно было добавлять в хлеб или другую выпечку.

Вербное воскресенье проводят среди родных и близких. Пышных гуляний не устраивали, ведь Великий пост еще продолжается. К тому же этот праздник, хотя и торжественный, в то же время - грустный. Ведь те, кто приветствовал Христа при въезде в Иерусалим, уже через несколько дней бросали в него камнями и требовали распятия.

Приметы и поверья Вербного воскресенья

По одной из примет, если посадить или пересадить на Вербное воскресенье цветок, то можно увеличить свой достаток. За растением тщательно ухаживали, ведь если оно завянет - это к потерям и убыткам.

Девушки, которые хотели выйти замуж за конкретного молодого человека, по примете, думали о нем целый день. Тогда к вечеру он приглашал ее погулять.

На поле в землю втыкали веточку вербы - по примете, это к богатому урожаю, и никакие напасти не будут страшны посевам.

Еще одним поверьем было то, что освященная верба защищала дом от молний, поэтому веточки втыкали под крышу. А если случился пожар, то брошенная в огонь веточка вербы - поможет пламени быстро угаснуть.

Вербное воскресенье 2020 (фото: pixabay.com)

Погодные приметы 12 апреля 2020

если в Вербное воскресенье пойдет дождь - это хорошая примета - урожай будет богатым;

сухая погода наоборот означала неурожай;

сильный ветер сегодня - к ветреному лету;

ясная погода - уродят фрукты, а заморозки - к хорошему урожаю яровых;

если почки вербы распустились перед праздником - к хорошему году.

Что строго запрещено делать в большой праздник

Нельзя убирать, заниматься бытом и физическим трудом - считается, что этим вы привлекаете в дом несчастье.

Строго запрещено ругаться, ссориться, сквернословить, и вообще негативные мысли от себя нужно отгонять.

В старину в этот день не расчесывали волосы - считалось, что этим можно навлечь на себя беду.

Нельзя громко праздновать, пить алкоголь. Лучше этот день провести в кругу семьи, в спокойной и тихой обстановке.

Старые веточки вербы нельзя выбрасывать. Считалось, что за год они накопили в себе много негатива - их нужно сжечь.

Скот нельзя выгонять на пастбища, а домашнюю птицу выпускать на улицу - животные могут заболеть.

Поздравления с Вербным воскресеньем в стихах

С Вербным воскресеньем!

Теплоты, спасенья.

Пусть Господь благословит

И от всех невзгод хранит!

***

В Вербное святое воскресенье

Светлых чувств вам, счастья, доброты.

Пусть ненужные развеются сомненья,

Будет полон мир любви и красоты.

Пусть даст Бог свое благословение

На свершенье вашей трепетной мечты.

***

С Вербным воскресеньем вас

Поздравляю я сейчас.

Счастья искренне желаю,

Мирных дней, земного рая,

Всяких благ, любви, достатка

И во всех делах порядка.

Пушистая веточка вербы

Тебя пусть согреет сегодня,

Подарит тепла и надежды,

И веры на милость Господню.

Ты станешь добрее и чище,

Душа теплотою зальется,

Пусть все мы найдем, то, что ищем,

И Бог нам с небес улыбнется!

***

Пусть Вербное Воскресение

Вам принесет мир и лад,

Подарит любое мгновение

Пускай позитивный заряд!

Желаю добра и здоровья,

А также успехов всем вам!

Сердца пусть наполнит любовью

Иисус, что вошел в святой храм!

***

На вербе снова белый пух

Он в небеса возносит дух!

А в мир приносит поздравленья,

Надежду, веру, утешенье

И ощущение тепла.

Дорога будет пусть светла,

И Ангел рядышком с тобой

Войдет в дом твой.

Любовь пускай не угасает

И Бог тебя оберегает!

Душа полна тепла и веры,

На сердце радость и покой.

Ты веточку весенней вербы

В ладонях принеси домой.



Сегодня Вербное. Как ярко

Сияет солнышко для нас!

Пусть жизнь всем делаем подарки,

И пусть Господь хранит всех вас!

***

Воскресение Вербное

К нам приходит в дом,

Пусть благословенными

Будут дни потом,

Чтоб святая вербочка

Счастья вам несла,

Тоненькою веточкой

Замахнись слегка.

Пусть делами славными

Ваша жизнь цветет,

Пусть с добром и верою

Песнь душа поет.

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе

В этот день желаю, чтобы вместе с освященной вербой в Ваш дом вошли благодать, достаток и радость. Пусть Господь хранит ваш дом и дарит здоровье!

***

В этот замечательный праздник - Вербное воскресенье - от души хочется пожелать наилучших благ: счастья, любви, здоровья и душевного равновесия! Пусть все задачи решаются просто, а преграды сами сметаются с вашего пути. Пусть ваша сила и мудрость никогда вас не подводят, а близкие люди всегда остаются рядом. Поздравляю с Вербным воскресеньем, пусть будет мир и благодать в вашем доме!

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Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой вербы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда царят в вашем доме!

Пусть Вербное воскресенье подарит тебе неиссякаемую радость! Пусть счастливым и радостным станет этот день и пусть он станет началом большого и светлого пути, на котором тебе всегда будут встречаться только добрые люди! С праздником и всех наилучших благ тебе!

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Чистотой и душевной добротой дышит все вокруг: наступило Вербное воскресенье, день радости и ликования всех христиан! Пусть же радость наполнит и твою душу, разольется рекой в твою прекрасную жизнь! Пусть тепло, благополучие и красивые мгновения не покидают тебя!

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В замечательный праздник - Вербное Воскресенье - для Вас звучат самые лучшие поздравления. Пусть каждое Ваше начинание сопровождает Божье благословение, пусть же Вам непременно везет во всех делах, а каждый день приносит настоящее удовольствие от жизни. И ежеминутным будут радостные события!

Пусть со звоном колоколов, которые доносятся из церквей в Вербное воскресенье, в твоей жизни воцарится настоящая гармония и согласие. Пусть душа и тело всегда будут в гармонии, улучшая и дополняя твою сущность. Счастья и божественной любви! Успеха и радости!

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Поздравляю с Вербным воскресеньем! В этот особенный день, пришедший к нам из библейских времен, хочу пожелать вам благополучия, любви и счастья. Добро, радость и благоденствие да будут всегда рядом с вами. Пускай сам Господь бережет вас и охраняет на жизненном пути.

Видеопоздравление с Вербным воскресеньем

Поздравление с Вербным воскресеньем (видео: YouTube)

Отметим, что Вербное воскресенье 2020 украинцы будут праздновать в условиях жесткого карантина. Церкви просят верующих по возможности оставаться дома и смотреть богослужения онлайн, а вербу может освятить старший член семьи, прочитав молитву и окропив ветки вербы иорданской водой - набранной у источника на Крещение.