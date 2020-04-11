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Лазарева суббота 2020: что нельзя делать, главные приметы

STYLERЖизнь    11.04.2020 - 07:00
Лазарева суббота 2020: что нельзя делать, главные приметы
Праздник 11 апреля (Коллаж РБК-Украина)

Наши предки день 11 апреля называли днем Ивана-пустынника, а в 2020 году на этот день выпадает Лазарева суббота

Какой сегодня праздник. 11 апреля 2020 года православному календарю отмечается Лазарева суббота - день перед Вербным воскресеньем. Сегодня христиане вспоминают чудо воскрешения Спасителем праведного Лазаря.

Кроме того, по церковному календарю 11 апреля - День святого мученика Марка, именины отмечают Кирилл и Иван. А в народе день наиболее известен как Березовый день. Приметы на 11 апреля всегда почитались, считалось, что они помогают избежать серьезной болезни, которая может прицепиться к каждому, даже к самому здоровому и сильному человеку.

На Лазареву субботу разрешается послабление Великого поста. Именно с вечера Лазаревой субботы надо освящать вербу на Вербное воскресенье. Но в этом году это может сделать дома старший член семьи при помощи освященной воды.

В народе праздник 11 апреля также называли днем Ивана-пустынника, Кирилла, День Березы, а также Берещение. В этот день отправлялись в березовые рощи, чтобы проверить, не началось ли движение сока в деревьях. Березовый сок использовали для приготовления целебных отваров, готовили вкусные напитки с добавлением меда и приправ.

Главные приметы этого дня:

  • Много березового сока – лето дождливым будет.
  • Березки "опушаются" рано – ждите сухого лета.
  • Много лебедей 11 апреля – весной будет тепло.
  • Если "опушается" ольха в этот период – ожидайте мокрого лета.
  • Сороки гнезда низко вьют – летом будут грозы.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя ругаться, так как можете навлечь на себя неприятности.

Как мы ранее писали, синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Вербное воскресенье, 12 апреля.

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