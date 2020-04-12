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Вербна неділя 2020: традиції, що не можна робити, листівки та привітання

STYLERЖиття    12.04.2020 - 06:08
Вербна неділя 2020: традиції, що не можна робити, листівки та привітання
Вербна неділя 2020 (колаж: РБК-Україна)

Вербну неділю 2020 українці відсвяткують сьогодні 12 квітня

Вербна неділя 2020 для християн - одне з 12 великих свят у році. Відзначають його рівно за тиждень до Великодня, і цьогоріч за православним календарем свято випадає на 12 квітня. Друга його назва - Вхід Господній в Єрусалим, адже в цей день Ісус Христос в'їхав у місто на ослі, де його зустріли, як царя і переможця, вистилаючи шлях пальмовими гілками. Всі традиції, звичаї, заборони та прикмети Вербної неділі, а також гарні листівки та привітання - в матеріалі Styler.

Сталася ця подія після того, як Спаситель зробив велике чудо - воскресив померлого Лазаря. Жителі Святого міста бачили в Ісусі довгоочікуваного Месію, а ось юдейські первосвященники Спасителю були не раді. Сам же Христос знав, що цей шлях веде його до Голгофи.

Оскільки не у всіх країнах є пальми, її замінили вербою - звідси й назва свята. Українці відзначають його з X століття - з часів хрещення Київської Русі. З того часу виникла маса традицій, обрядів, заборон і прикмет, пов'язаних з Вербною неділею.

Традиції та звичаї на Вербну неділю

Головна традиція - відвідування церкви, де освячують гілочки верби, але у 2020 році ми відсвяткуємо Вербну неділю під час карантину. Тому від походу в храм краще утриматися, прочитати молитву і освятити гілочки верби йорданською водою може найстарший член родини. А ось старі (минулорічні) гілки верби викидати не можна, їх спалюють, а нові ставлять біля ікон і розкладають по дому.

Гілочки верби, за традицією збирали напередодні свята, в Лазареву суботу. На світанку вирушали в ліс і брали гілки з молодих дерев без пошкоджень. Брати "котики" з дерев з дуплом або з тих, що ростуть біля кладовища - не можна.

Вербна неділя 2020: традиції, що не можна робити, листівки та привітання

Вербна неділя 2020 (фото: pixabay.com)

Вважається, що верба зможе захистити від хвороб і зробити здоров'я міцним. По закінченню богослужіння заведено торкатися один одного гілочками верби і примовляти: "Не я б'ю, верба б'є. Будь здоровий, як вода, і багатий, як земля".

За звичаєм люди проковтували бруньки освяченої верби, щоб ніяка хвороба точно не причепилася. Потовчені висушені бруньки додавали в різні цілющі відвари, які використовували для лікування ран та хвороб шкіри. Вербні гілочки ставили біля хворих, символічно стібали дітей, щоб ті були здоровими. Бруньки також можна було додавати в хліб або іншу випічку.

Вербну неділю проводять серед рідних і близьких. Пишних гулянок не влаштовували, адже Великий піст ще триває. До того ж це свято, хоча й урочисте, водночас - сумне. Адже ті, хто вітав Христа при в'їзді в Єрусалим, вже за кілька днів кидали в нього камінням і вимагали розп'яття.

Прикмети та повір'я Вербної неділі

За однією з прикмет, якщо посадити або пересадити на Вербну неділю квітку, то можна збільшити свій статок. За рослиною ретельно доглядали, адже якщо вона зів'яне - це до втрат і збитків.

Дівчата, які хотіли вийти заміж за конкретну молоду людину, за прикметою, думали про хлопця цілий день. Тоді до вечора він запрошував її погуляти.

На поле в землю встромляли гільце верби - за прикметою, це до багатого врожаю, і ніякі напасті не будуть страшні посівам.

Ще одним повір'ям було те, що освячена верба захищала будинок від блискавок, тому гілочки встромляли під дах. А якщо сталася пожежа, то кинута у вогонь гілочка верби - допоможе полум'ю швидко згаснути.

Вербна неділя 2020: традиції, що не можна робити, листівки та привітання

Вербна неділя 2020 (фото: pixabay.com)

Погодні прикмети 12 квітня 2020

  • якщо на Вербну неділю піде дощ - це хороша прикмета - урожай буде багатим;
  • суха погода навпаки означала неврожай;
  • сильний вітер сьогодні - до вітряного літа;
  • ясна погода - вродять фрукти, а заморозки - до хорошого врожаю ярих;
  • якщо бруньки верби розпустились перед святом - до хорошого року.

Що суворо заборонено робити у велике свято

Не можна прибирати, займатися побутом і фізичною працею - вважається, що цим ви привертаєте у дім нещастя.

Суворо заборонено лаятися, сваритися, лихословити, й взагалі негативні думки від себе потрібно відганяти.

У давнину в цей день не розчісували волосся - вважалося, що цим можна накликати на себе біду.

Не можна гучно святкувати, пити алкоголь. Краще цей день провести в колі сім'ї, в спокійній і тихій обстановці.

Старі гілочки верби не можна викидати. Вважалося, що за рік вони накопичили в собі багато негативу - їх треба спалити.

Худобу не можна виганяти на пасовиська, а домашню птицю випускати на вулицю - тварини можуть захворіти.

Привітання з Вербною неділею у віршах

Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!

***

Сонця промінчик золотий
Вербу ніжно зігріває.
Зі святом вас вітаю!
Щастя і любові бажаю!

***

Сьогодні героїня дня
Простенька гілочка вербова,
Несуть її усі зрання
Йдучи у храм по Боже слово.
Я вас вітаю з днем ясним,
Ми рік його усі чекали!
Воскресне скоро Божий Син!
Ще тиждень… залишилось мало.
Верба хай б'є з усієї сили,
Нехай здоров'я додає,
Усі щоб Паски відкусили!
Прийміть вітаннячко моє!

Вербна неділя 2020: традиції, що не можна робити, листівки та привітання

З Вербною неділею,
Зі святом тебе,
Нехай не буде ніколи
У твоєму житті зла,
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
Твоїм близьким, твоїм діткам,
Щастя буде без кінця!

***

Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!

***

З Вербною неділею вітаю,
Всіх благ я від душі бажаю!
Нехай думки чистіші стануть і світліші,
А люди – щирі й добріші!
Хай вервичка щасливих років
Складає світлих днів букет!
Хай щастя, наче той метелик,
Змахнувши крильцями, іде на злет!

Вербна неділя 2020: традиції, що не можна робити, листівки та привітання

Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!

***

Нехай краса та пахощі верби,
Навіють щастя і найкращі сподівання,
До Великодня тиждень лиш журби,
Прийміть з Вербою щирі привітання!

Вербна неділя 2020: традиції, що не можна робити, листівки та привітання

Привітання з Вербною неділею в прозі

У цей день бажаю, щоб разом з освяченою вербою у Ваш дім увійшли благодать, достаток і радість. Нехай Господь береже ваш дім і дарує здоров'я!

***

У це чудове свято - Вербну неділю - від душі хочеться побажати найкращих благ: щастя, любові, здоров'я і душевної рівноваги! Нехай всі завдання вирішуються просто, а перепони самі змітаються з вашого шляху. Нехай ваша сила і мудрість ніколи вас не підводять, а близькі люди - завжди залишаються поруч. Вітаю з Вербною неділею, нехай буде мир і благодать у вашому домі!

***

Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш дім наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

Вербна неділя 2020: традиції, що не можна робити, листівки та привітання

Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним стане цей день і нехай стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом і всіх найкращих благ тобі!

***

Чистотою і душевною добротою дихає все навколо: настала Вербна неділя, день радості та тріумфу всіх християн! Нехай же радість наповнить і твою душу, розіллється річкою у твоє прекрасне життя! Нехай тепло, добробут і красиві миті не покидають тебе!

***

У чудове свято - Вербну Неділю - для Вас звучать найкращі привітання. Нехай кожне Ваше починання супроводжує Боже благословення, нехай Вам неодмінно таланить у всіх справах, а кожен день приносить справжнє задоволення від життя. І щохвилинним будуть радісні події!

Вербна неділя 2020: традиції, що не можна робити, листівки та привітання

Нехай з дзвоном дзвонів, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія і злагода. Нехай душа і тіло завжди будуть в гармонії, покращуючи та доповнюючи твою сутність. Щастя і божественної любові! Успіху і радості!

***

Вітаю з Вербною неділею! У цей особливий день, що прийшов до нас з біблійних часів, хочу побажати вам благополуччя, любові і щастя. Добро, радість і благоденство нехай будуть завжди поруч з вами. Нехай сам Господь береже вас і охороняє на життєвому шляху.

Відеопривітання з Вербною неділею

Привітання з Вербною неділею (відео: YouTube)

Зазначимо, що Вербну неділю 2020 українці святкуватимуть в умовах жорсткого карантину. Церкви просять вірян по можливості залишатися вдома і дивитися богослужіння онлайн, а вербу може освятити старший член сім'ї, прочитавши молитву й окропивши гілки верби йорданською водою, набраною у джерела на Водохреще.

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