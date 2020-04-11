ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Какой молитвой освятить вербу, чтоб в доме было счастье и достаток целый год

STYLERЖизнь    11.04.2020 - 22:34
Какой молитвой освятить вербу, чтоб в доме было счастье и достаток целый год
Вербное воскресенье 2020 (Фото: pixabay.com)

Украинцы могут освятить вербу дома из-за карантина на Вербное воскресенье

Вербное воскресенье в Украине отмечают 12 апреля в условиях усиленного карантина из-за коронавируса. Украинские церкви призывают верующих не ходить в храмы для освящения веточек вербы и объяснили, как каждый желающий может это сделать дома - не подвергая себя риску заболеть COVID-19.

В этот важный христианский праздник люди издавна святят ветки вербы, после чего по традиции уже чудотворными прутиками легонько бьют друг-друга, тем самым защищаясь от сглаза и порчи.

В ПЦУ в Пасхальные праздники (Вербное воскресенье также к них относится) обратились к верующим и отметили, что в церквях и на территории возле храмов священники не будут совершать освящение ни паски, ни вербы, но их может окропить святой водой, которая обычно остается после Крещения, самый старший член семьи при помощи молитвы.

Какую прочитать молитву, чтобы освятить вербу для счастья, здоровья и достатка всей семья на целый год?

Молитва для освящения вербы

Освящаются вербы сии, Благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь!

Молитва в Вербное воскресенье

Сегодня собрала нас благодать Господня, сила его и твердость. Я, раб Божий (имя), повторяю твой путь, как Ты сказал: "Сотворю я Пасху со учениками моими".

За шесть дней до дня того, посетил Ты Вифанию. Дай же, Иисус Христос, спокойствие и счастье верующим в этот праздник, с той твердостью духа, с коей велел Ты: "Лазаре, гряди вон" за шесть дней до Пасхи и воскрес Лазарь.

Ты въехал в град на молодом осленке и обратил своим видом не верующих в верующих, грешников в благодетелей. Язычники стали вмиг послушными христианами, стоило Тебе показаться у них на глазах.

За Тобой войдем и мы, верующие христиане, в новый Иерусалим и от язык Церковь со пророком Захариею молвим, что пришло града этого спасение в Твоем лице.

Христос, Тебе возношу я свои молитвы. Узри любовь к себе, исходящую из людских сердец, да не оставь же нас, детей своих и последователей, в скорби земной, в ловушке Диавола.

Дай же нам силу прощения и молосердия, позволь достигнуть радости святого праздника Пасхи и встретить этот веселый день, воспевая и славя Тебя, Отца Твоего и Святой Дух Твой. Отныне да будут души наши от греха очищены.

Славим мы царствие Твое небесное и отца Твоего, Господа Бога, да будет оно вечно, аминь.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Украине будут праздновать Пасху в условия карантина.

Пасха на карантине: кому строго запретят посещать церковь Поминальная неделя 2020: все запреты на кладбищах
Новости Украины ПраздникикарантинтрадицииВербное воскресенье
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь