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Как праздновать Пасху 2020: список всех запретов

STYLERКоронавирус    10.04.2020 - 17:58
Как праздновать Пасху 2020: список всех запретов
Пасха на карантине в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Карантин в Украине на время Пасхи ужесточат

Пасху в условиях карантина из-за коронавируса в Украине будут праздновать 19 апреля в условиях строгих ограничений. Что нельзя будет делать во время пасхальных праздников - в материале Styler.

Верующим на время Пасхи дали такие рекомендации и назвали ограничения:

  • в храмах пребывать одновременно не более, чем по 10 человек с учетом дистанции (все должны быть в масках или респираторах);
  • во время любого таинства нужно соблюдать дистанцию, избегать контакта (на одного человека - не менее 5 кв. м. площади церковного сооружения);

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  • рекомендуется отказаться от посещения церквей, вместо этого посмотреть богослужение онлайн или по телевизору;
  • богослужения по возможности организовать на открытом воздухе, не заходя в помещение храма;
  • верующие, достигшие 60-летнего возраста должны находиться на самоизоляции.

Что касается освящения пасок, то в ПЦУ уже заявили, что этот традиционный обряд в храме проводиться не будет (то же самое касается и освящения ивы в Вербное воскресенье).

Кроме того, предусматривается возможность, что паски могут освящать прямо в пекарнях, а в небольших населенных пунктах жители могут выставлять пасхальные корзины за пределы двора, где их освятит священнослужитель.

Также предлагается провести обряд освящения пасок следующим образом: старший член семьи может почитать молитву и самостоятельно освятить "дары иорданской водой".

Отметим, что в семи областях и одном городе Украины на ближайшие выходные, которые будут включать Вербное воскресенье, будет ограничено передвижение людей. А в Киевской области уже приняли постановление относительно ограничений на время пасхальных выходных - они будут действовать с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля.

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