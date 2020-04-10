Как праздновать Пасху 2020: список всех запретов

Карантин в Украине на время Пасхи ужесточат
Пасху в условиях карантина из-за коронавируса в Украине будут праздновать 19 апреля в условиях строгих ограничений. Что нельзя будет делать во время пасхальных праздников - в материале Styler.
Верующим на время Пасхи дали такие рекомендации и назвали ограничения:
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Что касается освящения пасок, то в ПЦУ уже заявили, что этот традиционный обряд в храме проводиться не будет (то же самое касается и освящения ивы в Вербное воскресенье).
Кроме того, предусматривается возможность, что паски могут освящать прямо в пекарнях, а в небольших населенных пунктах жители могут выставлять пасхальные корзины за пределы двора, где их освятит священнослужитель.
Также предлагается провести обряд освящения пасок следующим образом: старший член семьи может почитать молитву и самостоятельно освятить "дары иорданской водой".
Отметим, что в семи областях и одном городе Украины на ближайшие выходные, которые будут включать Вербное воскресенье, будет ограничено передвижение людей. А в Киевской области уже приняли постановление относительно ограничений на время пасхальных выходных - они будут действовать с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля.