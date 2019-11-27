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Такая загадочная: Веру Брежневу заподозрили в беременности (фото)

STYLERЖизнь    27.11.2019 - 17:19
Такая загадочная: Веру Брежневу заподозрили в беременности (фото)
Брежневу подозревают в беременности (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники Веры Брежневой заподозрили певицу в беременности

Поклонники популярной певицы Веры Брежневой считают, что артистка находится в интересном положении. Такие мнения появились после того, как звезда выставила новое фото в Instagram и написала к нему загадочный пост, который заинтриговал ее поклонников.

Певица сообщила, что скоро поделится радостной новостью со своими подписчиками.

Такая загадочная: Веру Брежневу заподозрили в беременности (фото)

Брежневу подозревают в беременности (фото: instagram.com/ververa)

"Немного о моем состоянии сейчас... Скоро поделюсь с вами одной прекрасной новостью, а пока в предвкушении и ошалевшая от темпа моего ноября..." - написала артистка.

Поклонники Брежневой оставили множество комментариев, в которых они восхищаются красотой певицы и предполагают, что она в скором времени может рассказать о пополнении в своей семье.

  • Я от эстетики с ума схожу. Какие руки, кисти, пальцы, черты лица... о мой бог! Просто идеально. Я даже слов подобрать не могу, чтобы передать, как мне нравится и как бы мне хотелось вас поснимать.
  • Вера, вы не беременны случайно?
  • Прекрасный снимок;
  • Беременны?
  • Беременность?
  • Вера, вы такая загадочная!
  • Вера скоро снова станет мамочкой?

Такая загадочная: Веру Брежневу заподозрили в беременности (фото)

Такая загадочная: Веру Брежневу заподозрили в беременности (фото)

Такая загадочная: Веру Брежневу заподозрили в беременности (фото)

Такая загадочная: Веру Брежневу заподозрили в беременности (фото)

Такая загадочная: Веру Брежневу заподозрили в беременности (фото)

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Вера Брежнева решила снова доказать поклонникам, что ее муж Константина Меладзе ей не изменяет. Артистка приоткрыла завесу личной жизни и показала поклонникам любовное послание от супруга.

Таким обрахом певица показала, что в ее семье царит любовь и понимание, а слухи об изменах Константина – это всего лишь выдумки журналистов.

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Новости Украины шоубизВера Брежнева
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