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Віра Брежнєва потрапила під крапельницю: що відомо про здоров'я співачки

STYLERПерсони    02.12.2019 - 18:58
Віра Брежнєва потрапила під крапельницю: що відомо про здоров'я співачки
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Віра Брежнєва розповіла фанатам, що з нею сталося

Віра Брежнєва, яку фанати нещодавно запідозрили у вагітності, зізналася, що важкий робочий ритм загнав її на лікарняне ліжко і їй довелося ставити крапельниці, щоб зберегти сили і підтримати енергію. Про це вона розповіла своїм шанувальникам в Instagram.

Віра Брежнєва потрапила під крапельницю: що відомо про здоров'я співачки

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Брежнєва зазначила, що спеціальні крапельниці допомагають їй все встигати і боротися зі втомою. Причини такого виснаження вона не вказала, але зізналася, що так на неї впливає осінь.

"Крапельниця вітамінна, для профілактики та підтримки. Листопад, він такий", - написала артистка в коментарях.

Також стало відомо, що такі процедури досить дорогі і середня вартість вітамінних крапельниць в Москві – майже 6,5 тисяч рублів (майже 2500 гривень). Але як стверджує сама Віра Брежнєва – така процедура коштує витрачених грошей.

Віра Брежнєва потрапила під крапельницю: що відомо про здоров'я співачки

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Ви знаєте, вже багато років поважаючі себе люди підтримують своє здоров'я і вітамінними крапельницями в тому числі. Я дбаю про своє здоров'я. Для мене важливо бути в формі, враховуючи мій графік", - пояснила екс-солістка групи "ВІА Гра".

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