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Брежнева снова попыталась опровергнуть измены Меладзе: появилось фото

STYLERПерсоны    24.10.2019 - 20:26
Брежнева снова попыталась опровергнуть измены Меладзе: появилось фото
Вера Брежнева (instagram.com.ververa)

Вера Брежнева решила снова доказать поклонникам, что муж ей не изменяет

Вера Брежнева снова пытается опровергнуть слухи об изменах ее мужа Константина Меладзе. Для того, чтобы доказать верность супруга певица приоткрыла завесу личной жизни и продемонстрировала фанатам любовное послание от любимого.

Звезда шоу-бизнеса опубликовала в Instagram-stories фото любовной записки, где написано I love you! ("Я люблю тебя"). Признание сопровождается таинственной буквой "К", которая, судя по всему, означает имя супруга Веры - Константин.

Брежнева снова попыталась опровергнуть измены Меладзе: появилось фото

Скриншот (Instagram)

Бывшая участница ВИА "Гры" показывает, что в их семье царит любовь и понимание, а слухи об изменах - это выдумки журналистов.

Напомним, что ранее в прессе появились слухи о том, что якобы Меладзе изменяет своей жене Брежневой с солисткой ВИА "Гры" Эрикой Герцег. Сама артистка не давала никаких комментариев, ее пресс-служба упорно опровергает информацию, а Вера Брежнева в социальных сетях смеется над этой сенсацией.

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