ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меладзе и Брежнева появились на публике и развеяли слухи (видео)

STYLERПерсоны    11.10.2019 - 16:41
Меладзе и Брежнева появились на публике и развеяли слухи (видео)
Константин Меладзе и Вера Брежнева (Коллаж РБК-Украина)

Константин Меладзе и Вера Брежнева опровергли сплетни и слухи о них совместным появлением

Константин Меладзе и Вера Брежнева по-прежнему счастливы в браке и ни о каком разводе не может быть и речи. Об этом свидетельствует совместное появление супругов на людях, где они продемонстрировали единство и любовь к друг другу. Так, звезды шоу-бизнеса посетили концерт украинского певца Rozhden в одном из киевских ночных клубов.

На выступлении пара танцевала и подпевала исполнителю. В общем, была счастлива и спокойна.

Видео: Брежнева и Меладзе на концерте в Киеве (YouTube)

Напомним, что ранее в прессе появились слухи о том, что якобы Меладзе изменяет своей жене Брежневой с солисткой ВИА "Гры" Эрикой Герцег. Сама артистка не давала никаких комментариев, ее пресс-служба упорно опровергает информацию, а Вера Брежнева в социальных сетях смеется над этой сенсацией.

К слову, Эрика Герцег быстро набрала популярность и попала в трио вместе с Анастасией Кожевниковой и Мишей Романовой. Уже 6 лет она успешно выступает и гастролирует вместе с коллективом.

Меладзе и Брежнева появились на публике и развеяли слухи (видео)Вера Брежнева и Константин Меладзе (Instagram/VeraBrezhneva)

Скоро выходит замуж: Эрика Герцег рассказала об отношениях с Меладзе Мокрая и сексуальная: Вера Брежнева взволновала пикантным фото в фонтане
Новости Украины Вера БрежневаКонстантин Меладзе
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь