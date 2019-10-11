Меладзе и Брежнева появились на публике и развеяли слухи (видео)

Константин Меладзе и Вера Брежнева (Коллаж РБК-Украина)

Константин Меладзе и Вера Брежнева опровергли сплетни и слухи о них совместным появлением

Константин Меладзе и Вера Брежнева по-прежнему счастливы в браке и ни о каком разводе не может быть и речи. Об этом свидетельствует совместное появление супругов на людях, где они продемонстрировали единство и любовь к друг другу. Так, звезды шоу-бизнеса посетили концерт украинского певца Rozhden в одном из киевских ночных клубов.

На выступлении пара танцевала и подпевала исполнителю. В общем, была счастлива и спокойна.

Видео: Брежнева и Меладзе на концерте в Киеве (YouTube)

Напомним, что ранее в прессе появились слухи о том, что якобы Меладзе изменяет своей жене Брежневой с солисткой ВИА "Гры" Эрикой Герцег. Сама артистка не давала никаких комментариев, ее пресс-служба упорно опровергает информацию, а Вера Брежнева в социальных сетях смеется над этой сенсацией.

К слову, Эрика Герцег быстро набрала популярность и попала в трио вместе с Анастасией Кожевниковой и Мишей Романовой. Уже 6 лет она успешно выступает и гастролирует вместе с коллективом.

Вера Брежнева и Константин Меладзе (Instagram/VeraBrezhneva)