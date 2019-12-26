Самое сложное: Вера Брежнева высказалась о разводе с Меладзе

Брежнева ответила на слухи о разводе с Константином Меладзе (фото: коллаж РБК-Украина)

Певица Вера Брежнева отреагировала на слухи о своем разводе

В последнее время в сети было много слухов вокруг певицы Веры Брежневой и ее мужа продюсера Константина Меладзе касательно развода звездной пары. Артистка обычно не комментирует свою личную жизнь, и не пытается ничего никому доказать. В этот раз Брежнева просто опубликовала совместное фото с Меладзе.

Недавно в СМИ были разговоры о том, что Меладзе бросает Брежневу ради участницы группы ВИА Гра Эрики Герцег. Но потом стало ясно, что Герцег собирается замуж и ее избранник – это не Меладзе.

Брежнева опубликовала нежное фото с Меладзе, дав понять, что все эти слухи о их разводе, всего лишь домыслы журналистов.

Вера Брежнева с Константином Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

"Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное понять - чем. Из последних опросов - топ пожеланий: фото с мужем, личная встреча, билеты на концерт. Исполняю!" - написала певица.

Стоит отметить, что снимок с Меладзе прокомментировала и сама Эрика Герцег. Она поставила три сердечка под фото.

Напомним, что Вера Брежнева попала под капельницу из-за сложного рабочего ритма. При этом певица заявила, что специальные капельницы помогают ей все успевать и бороться с усталостью. Она призналась, что это так на нее влияет осень.

Ранее сообщалось о том, что Веру Брежневу заподозрили в беременности после того, как артистка показала новое фото и написала к нему загадочный комментарий.