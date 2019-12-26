ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Найскладніше: Віра Брежнєва висловилася про розлучення з Меладзе

STYLERЖиття    26.12.2019 - 19:54
Найскладніше: Віра Брежнєва висловилася про розлучення з Меладзе
Брежнєва відповіла на чутки про розлучення з Костянтином Меладзе (фото: колаж РБК-Україна)

Співачка Віра Брежнєва відреагувала на чутки про своє розлучення

Останнім часом в мережі було багато чуток навколо співачки Віри Брежнєвої та її чоловіка продюсера Костянтина Меладзе щодо розлучення зоряної пари. Артистка зазвичай не коментує своє особисте життя, і не намагається нічого нікому довести. В цей раз Брежнєва просто опублікувала спільне фото з Меладзе.

Нещодавно у ЗМІ були розмови про те, що Меладзе кидає Брежнєву заради учасниці групи ВІА Гра Еріки Герцег. Але потім стало ясно, що Герцег збирається заміж і її обранець – це не Меладзе.

Брежнєва опублікувала ніжне фото з Меладзе, давши зрозуміти, що всі ці чутки про їх розлучення, лише домисли журналістів.

Найскладніше: Віра Брежнєва висловилася про розлучення з Меладзе

Віра Брежнєва з Костянтином Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

"Перед кожним Новим роком я люблю вас чимось радувати. Найскладніше зрозуміти - чим. З останніх опитувань - топ побажань: фото з чоловіком, особиста зустріч, квитки на концерт. Виконую!" - написала співачка.

Варто зазначити, що знімок з Меладзе прокоментувала і сама Еріка Герцег. Вона поставила три сердечка під фото.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва потрапила під крапельницю через складний робочий ритм. При цьому співачка заявила, що спеціальні крапельниці допомагають їй все встигати і боротися з втомою. Вона зізналася, що це так на неї впливає осінь.

Раніше повідомлялося про те, що Віру Брежнєву запідозрили у вагітності після того, як артистка показала нове фото і написала до нього загадковий коментар.

Віра Брежнєва таємно виступила в Києві: усі подробиці "Прекрасні жінки": Віра Брежнєва зворушливо привітала сестер-двійнят
Новини України Віра БрежнєваКостянтин Меладзе
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся