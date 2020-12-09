Венеция ушла под воду из-за ошибки в прогнозе: фото затопленного города

Потоп в Венеции (фото: twitter.com/mistryofficial)

Венеция ушла под воду из-за того, что вовремя не была задействована система мобильных шлюзов MOSE, которая предназначена для защиты от наводнений итальянского города.

Во вторник, 8 декабря, систему не активировали, поскольку прогнозировалось, что пик прилива будет не таким сильным, как оказалось. Об этом сообщает Ansa.

Потоп в Венеции (фото: twitter.com/mistryofficial)

Для активации системы MOSE требуется некоторое время, и, когда власти осознали, что их прогнозы во вторник не оправдались, было уже слишком поздно.

Потоп в Венеции (фото: twitter.com/mistryofficial)

Глава местного отдела общественных работ Чинция Цинконе сообщила, что команда пытается оптимальным образом настроить открытие и закрытие системы мобильных шлюзов.

Потоп в Венеции (фото: twitter.com/mistryofficial)

После нескольких коррупционных скандалов и многих лет задержек в этом году система наконец-то заработала, но она не была готова вовремя остановить наводнение, разрушившее город в 2019 году.

Потоп в Венеции (фото: twitter.com/G_I_A_M_P_Y)

Первые тесты системы MOSE прошли в 2019 году. Впервые полноценно задействовали систему 4 октября 2020 года. При этом полностью система будет достроена в 2021 году.

Потоп в Венеции (видео: YouTube)

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