Шторм в Кирилловке затопил десятки отелей и разрушил набережную: фото и видео стихии

Шторм в Кирилловке смыл набережную (коллаж: РБК-Украина)

Шторм в Кирилловке на Азовском море не утихает уже неделю. При этом во вторник, 8 декабря, морские волны поднялись до 2 метров и разрушили местную набережную. Кроме того, в результате стихии затоплены десятки отелей, пансионатов и баз отдыха.

Наводнение также затопило дорогу на остров Бирючий. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду, и спасатели объявили второй уровень опасности. Об этом сообщает "Апостроф TV".

В Кирилловке шторм разрушил набережную (фото: Telegram-канал "Ху**ый Харьков")

В Кирилловке затопило отели и базы отдыха (видео: YouTube)

Напомним, побережье Кирилловки покрылось густой белой пеной, которая похожа на взбитые сливки. Местные жители сравнивают явление с пенкой в чашке капучино. Примечательно, что в наших краях такого обилия пены обычно не бывает.

По словам ученых, такое происходит после того как водоросли смешиваются с морской солью и различными отходами. После чего сильный ветер "сбивает" это все в пену, и волны выбрасывают ее на побережье.

Ранее в Кирилловке туристы сняли на видео азовского дельфина, которого еще называют морской свиньей. Млекопитающее подплыло к отдыхающим одной из баз отдыха на косе Пересыпь.

Морское животное резвилось, ныряло и совсем не боялось людей. Его заметили буквально в 10 метрах от берега.

Кроме черноморских дельфинов, афалины (самого крупного дельфина в Черном море) и белобочки, здесь обитает и свой вид - азовка или азовский дельфин, он же пыхтун, тупомордый дельфин, чушка, буртук, мутур, сапун, еще его называют морская свинья.