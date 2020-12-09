Венеція пішла під воду через помилку в прогнозі: фото затопленого міста

Повінь у Венеції (фото: twitter.com/mistryofficial)

Венеція пішла під воду через те, що вчасно не була задіяна система мобільних шлюзів MOSE, яка призначена для захисту від повеней італійського міста.

У вівторок, 8 грудня, систему не активували, оскільки прогнозувалося, що пік припливу буде не таким сильним, як виявилося. Про це повідомляє Ansa.

Повінь у Венеції (фото: twitter.com/mistryofficial)

Для активації системи MOSE потрібен якийсь час, і, коли влада усвідомила, що їх прогнози у вівторок не виправдалися, було вже занадто пізно.

Повінь у Венеції (фото: twitter.com/mistryofficial)

Голова місцевого відділу громадських робіт Чинція Цинконе повідомила, що команда намагається оптимальним чином налаштувати відкриття і закриття системи мобільних шлюзів.

Повінь у Венеції (фото: twitter.com/mistryofficial)

Після кількох корупційних скандалів і багатьох років затримок в цьому році система нарешті запрацювала, але вона не була готова вчасно зупинити повінь, яка зруйнувала місто у 2019 році.

Повінь у Венеції (фото: twitter.com/G_I_A_M_P_Y)

Перші тести системи MOSE пройшли у 2019 році. Вперше повноцінно залучили систему 4 жовтня 2020 року. При цьому повністю система буде добудована у 2021 році.

Повінь у Венеції (відео: YouTube)

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