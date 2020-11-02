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Филиппины накрыл мощный тайфун: фото и видео разрушающей стихии

Понедельник 02 ноября 2020 07:32
Филиппины накрыл мощный тайфун: фото и видео разрушающей стихии
Тайфун на Филиппинах (фото: twitter.com/inquirerdotnet)
Автор: Роман Мирончук

На Филиппинах пронесся мощнейший тайфун

В воскресенье, 1 ноября, самый сильный тайфун в этом году Гони обрушился на юг главного острова Филиппин, Лусон. Более 300 домов были погребены под вулканическими породами и грязевыми потоками из вулкана Майон.

Очень сильно пострадала провинция Албай в регионе Бикол. Штормовые нагоны обрушились на некоторые прибрежные города, а реки вышли из берегов и были разрушены дамбы, затопив несколько деревень в Биколе. Об этом сообщает Reuters.

Филиппины накрыл мощный тайфун: фото и видео разрушающей стихииФилиппины накрыл мощный тайфун: фото и видео разрушающей стихии

Тайфун на Филиппинах (фото: twitter.com/inquirerdotnet)

По данным Управления гражданской обороны, все погибшие и пропавшие без вести находятся в Биколе, в том числе девять - в Албае.

Филиппины накрыл мощный тайфун: фото и видео разрушающей стихииФилиппины накрыл мощный тайфун: фото и видео разрушающей стихииФилиппины накрыл мощный тайфун: фото и видео разрушающей стихии

Тайфун на Филиппинах (фото: twitter.com/inquirerdotnet)

Губернатор Албая Аль-Фрэнсис Бичара сообщил, что пятилетний ребенок был смыт внезапным наводнением. Более 300 домов были погребены под обломками вулкана.

Филиппины накрыл мощный тайфун: фото и видео разрушающей стихииФилиппины накрыл мощный тайфун: фото и видео разрушающей стихииФилиппины накрыл мощный тайфун: фото и видео разрушающей стихии

Тайфун на Филиппинах (фото: twitter.com/inquirerdotnet)

По сообщению метеорологов, тайфун Гони, достигший категории супертайфуна и вызвавший сильные ветры и интенсивные дожди, ослабел до 125 км/ч и продолжительных порывов ветра до 170 км/ч.

Филиппины накрыл мощный тайфун: фото и видео разрушающей стихииФилиппины накрыл мощный тайфун: фото и видео разрушающей стихии

Тайфун на Филиппинах (фото: twitter.com/inquirerdotnet)

В 10 городах нет электричества, из-за того, что стихия повалила деревья. Более 390 тысяч человек искали убежище в более безопасных местах, в том числе более 345 тысяч - в центрах эвакуации. Это вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения протоколов здравоохранения, связанных с коронавирусом.

Тайфун на Филиппинах (видео: YouTube)

Напомним, разрушительный ураган со смерчем и ливнями обрушились на Украину.

Ранее под Херсоном пронесся ураган, вырвал деревья с корнями и сорвал крыши домов.

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Новости Украины Жизнь стихийное бедствиетайфун

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