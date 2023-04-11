Великодній крафін: "космічно смачний" рецепт святкової випічки від судді "МастерШеф"

Вже скоро більшість українців святкуватимуть Великдень 2023. І багато хто вже зараз думає про те, яку паску приготувати, щоб потішити себе, рідних і гостей (але пам'ятайте, коли не можна пекти паски).
Один із варіантів смачної великодньої випічки є крафін, що за своєю текстурою здоби дуже схожий на панетоне.
Рецептом такої святкової страви поділився відомий український шеф-кухар, суддя проекту "МастерШеф" Володимир Ярославський.
"Я вперше скуштував цей крафін у подруги. Він був просто космічно смачний, тому я одразу попросив собі його рецепт. Готувати за ним дуже просто і зрозуміло, а результат завжди супер", - говорить Ярослав про цей крафін.
Як готувати крафін на Великдень 2023
Інгредієнти
1 крок:
230 г молока
25 цукру
10 г сухих дріжджів
25 г борошна
2 крок:
5 великих жовтків
120 г цукру
5 г ванільного цукру
2 г солі
70 г вершкового масла
400-420 г борошна
Начинка на пасочку:
80 г вершкового масла
75 г родзинок
75 г цукатів, замочених у 20 г коньяку
або
150 г шоколадної пасти
80 г шоколадної крихти
Покроковий рецепт
У тепле молоко додаємо цукор, борошно і сухі дріжджі. Перемішуємо вінчиком і залишаємо у теплому місці активуватись - підійти втричі.
Переливаємо суміш у чашу для вимішування, додаємо жовтки й борошно, вимішуємо добре хвилин 8-10, додаємо цукор, вимішуємо дві хвилини.
Потім додаємо у два прийоми вершкове масло кімнатної температури.
Готове тісто накриваємо рушником і даємо постояти та підійти в теплому місці. Потім ділимо на дві частини.
Змазуємо стіл та руки трішечки олією та розтягуємо тоненько тісто.
Теплим вершковим маслом обережно змащуємо тісто, кладемо усю начинку, згортаємо рулетиком, ріжемо вздовж навпіл тісто і згортаємо равликом.
Ставимо у змащену олією форму знов добре підійти у 3-3,5 рази десь 1,5 години.
Змащуємо яйцем верх і ставимо у розігріту до 165 градусів духовку на 15 хвилин, а згодом температуру зменшуємо до 140 - ще на 30-35 хвилин.
Виймаємо крафін і за бажанням можемо ще змастити трішки зверху цукровим сиропом (1:1).