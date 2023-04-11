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Великодній крафін: "космічно смачний" рецепт святкової випічки від судді "МастерШеф"

Паска-крафін за рецептом Ярославського - дуже смачна (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Вже скоро більшість українців святкуватимуть Великдень 2023. І багато хто вже зараз думає про те, яку паску приготувати, щоб потішити себе, рідних і гостей (але пам'ятайте, коли не можна пекти паски).

Один із варіантів смачної великодньої випічки є крафін, що за своєю текстурою здоби дуже схожий на панетоне.

Рецептом такої святкової страви поділився відомий український шеф-кухар, суддя проекту "МастерШеф" Володимир Ярославський.

"Я вперше скуштував цей крафін у подруги. Він був просто космічно смачний, тому я одразу попросив собі його рецепт. Готувати за ним дуже просто і зрозуміло, а результат завжди супер", - говорить Ярослав про цей крафін.

Як готувати крафін на Великдень 2023

Інгредієнти

1 крок:

  • 230 г молока
  • 25 цукру
  • 10 г сухих дріжджів
  • 25 г борошна

2 крок:

  • 5 великих жовтків
  • 120 г цукру
  • 5 г ванільного цукру
  • 2 г солі
  • 70 г вершкового масла
  • 400-420 г борошна

Начинка на пасочку:

  • 80 г вершкового масла
  • 75 г родзинок
  • 75 г цукатів, замочених у 20 г коньяку

або

  • 150 г шоколадної пасти
  • 80 г шоколадної крихти

Покроковий рецепт

  • У тепле молоко додаємо цукор, борошно і сухі дріжджі. Перемішуємо вінчиком і залишаємо у теплому місці активуватись - підійти втричі.
  • Переливаємо суміш у чашу для вимішування, додаємо жовтки й борошно, вимішуємо добре хвилин 8-10, додаємо цукор, вимішуємо дві хвилини.
  • Потім додаємо у два прийоми вершкове масло кімнатної температури.
  • Готове тісто накриваємо рушником і даємо постояти та підійти в теплому місці. Потім ділимо на дві частини.
  • Змазуємо стіл та руки трішечки олією та розтягуємо тоненько тісто.
  • Теплим вершковим маслом обережно змащуємо тісто, кладемо усю начинку, згортаємо рулетиком, ріжемо вздовж навпіл тісто і згортаємо равликом.
  • Ставимо у змащену олією форму знов добре підійти у 3-3,5 рази десь 1,5 години.
  • Змащуємо яйцем верх і ставимо у розігріту до 165 градусів духовку на 15 хвилин, а згодом температуру зменшуємо до 140 - ще на 30-35 хвилин.
  • Виймаємо крафін і за бажанням можемо ще змастити трішки зверху цукровим сиропом (1:1).

Читайте також про секретний інгредієнт, з яким ваша паска довго не черствітиме.

Раніше ми давали вам старовинний рецепт розкішної паски, яка називається "Львівська баба".

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