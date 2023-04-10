Справжня грузинська паска: секретний інгредієнт, з яким вона довго не черствітиме
Грузинська паска - унікальний рецепт, за яким випічка довго не черствітиме, буде вологою і солодкою. Обов'язково спробуйте такий спосіб приготування святкового хліба.
Рецептом поділилися на YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.
Складники:
- 250 мл молока
- 50 г цукру
- 30 г пресованих дріжджів
- 200 г борошна
- 250 г цукру
- 125 мл сметани
- 3 жовтки
- 2 яйця
- 2 ч. л. ванільного екстракту
- 125 г вершкового масла
- 100 мл олії
- 0.25 ч. л. куркуми (не обов'язково)
- цедра 1 апельсина (не обов'язково)
- 2 ст. л. сильного алкоголю
- 650 г борошна
- 200 г сухофруктів
- 1 ст. л. борошна
Покрокове приготування
В миску всипте 50 г цукру, влийте 250 мл теплого молока і розкришіть 30 г живих дріжджів. Вимішайте вінчиком до повного розчинення. Додайте 200 г просіяного борошно. Накрийте і поставте в тепле місце на 45 хвилин, щоб опара підійшла.
У велику миску всипте 250 г цукру, додайте 3 жовтки, 2 цілих яйця, дрібку солі, ваніль, 125 мл жирної сметани, цедру лимона чи апельсина.
Щоб паска довго не черствіла, додайте 2 ст. л. сильного алкоголю (наприклад, коньяку). Перемішайте вінчиком до однорідності. Додайте 125 г розтопленого, але не гарячого, вершкового масла, влийте 100 мл олії. Ще раз ретельно перемішайте.
Додайте опару і трохи куркуми для жовтизни. Перемішайте масу.
Всипте 300 г просіяного борошна, перемішайте вінчиком. Додайте ще 350 г борошно і замішуйте руками.
Змастіть робочу поверхню і руки олією. Замішуйте тісто руками, поки воно не стане однорідним і не липнутиме до поверхні. Перекладіть кульку тіста у миску і залиште підходити у теплому місці на дві години.
Підготуйте 200 г сухофруктів: залийте кип'ятком, перемішайте і просушіть. Додайте до сухофруктів борошно. Сформуйте з тіста пласт і вмісіть їх у тісто.
Сформуйте кульки і викладіть їх у форми для паски, заповнюючи на третину. Залиште підходити приблизно на годину. Змастіть верх пасок жовтком, змішаним зі столовою ложкою молока.
Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно годину.
Прикрасьте глазур'ю й посипкою до свого смаку.
Важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури.
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