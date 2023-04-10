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Справжня грузинська паска: секретний інгредієнт, з яким вона довго не черствітиме

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Понеділок 10 квітня 2023 08:30
Справжня грузинська паска: секретний інгредієнт, з яким вона довго не черствітиме Як спекти грузинську паску (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Грузинська паска - унікальний рецепт, за яким випічка довго не черствітиме, буде вологою і солодкою. Обов'язково спробуйте такий спосіб приготування святкового хліба.

Рецептом поділилися на YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Складники:

  • 250 мл молока
  • 50 г цукру
  • 30 г пресованих дріжджів
  • 200 г борошна
  • 250 г цукру
  • 125 мл сметани
  • 3 жовтки
  • 2 яйця
  • 2 ч. л. ванільного екстракту
  • 125 г вершкового масла
  • 100 мл олії
  • 0.25 ч. л. куркуми (не обов'язково)
  • цедра 1 апельсина (не обов'язково)
  • 2 ст. л. сильного алкоголю
  • 650 г борошна
  • 200 г сухофруктів
  • 1 ст. л. борошна

Покрокове приготування

В миску всипте 50 г цукру, влийте 250 мл теплого молока і розкришіть 30 г живих дріжджів. Вимішайте вінчиком до повного розчинення. Додайте 200 г просіяного борошно. Накрийте і поставте в тепле місце на 45 хвилин, щоб опара підійшла.

У велику миску всипте 250 г цукру, додайте 3 жовтки, 2 цілих яйця, дрібку солі, ваніль, 125 мл жирної сметани, цедру лимона чи апельсина.

Щоб паска довго не черствіла, додайте 2 ст. л. сильного алкоголю (наприклад, коньяку). Перемішайте вінчиком до однорідності. Додайте 125 г розтопленого, але не гарячого, вершкового масла, влийте 100 мл олії. Ще раз ретельно перемішайте.

Додайте опару і трохи куркуми для жовтизни. Перемішайте масу.

Всипте 300 г просіяного борошна, перемішайте вінчиком. Додайте ще 350 г борошно і замішуйте руками.

Змастіть робочу поверхню і руки олією. Замішуйте тісто руками, поки воно не стане однорідним і не липнутиме до поверхні. Перекладіть кульку тіста у миску і залиште підходити у теплому місці на дві години.

Підготуйте 200 г сухофруктів: залийте кип'ятком, перемішайте і просушіть. Додайте до сухофруктів борошно. Сформуйте з тіста пласт і вмісіть їх у тісто.

Сформуйте кульки і викладіть їх у форми для паски, заповнюючи на третину. Залиште підходити приблизно на годину. Змастіть верх пасок жовтком, змішаним зі столовою ложкою молока.

Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно годину.

Прикрасьте глазур'ю й посипкою до свого смаку.

Важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури.

Раніше ми писали, як спекти паску Львівська баба.

Також дізнайтеся про 7 прикрих помилок у готуванні паски, які зіпсують святкову випічку.

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