Справжня грузинська паска: секретний інгредієнт, з яким вона довго не черствітиме

Грузинська паска - унікальний рецепт, за яким випічка довго не черствітиме, буде вологою і солодкою. Обов'язково спробуйте такий спосіб приготування святкового хліба.

Складники:

250 мл молока

50 г цукру

30 г пресованих дріжджів

200 г борошна

250 г цукру

125 мл сметани

3 жовтки

2 яйця

2 ч. л. ванільного екстракту

125 г вершкового масла

100 мл олії

0.25 ч. л. куркуми (не обов'язково)

цедра 1 апельсина (не обов'язково)

2 ст. л. сильного алкоголю

650 г борошна

200 г сухофруктів

1 ст. л. борошна

Покрокове приготування

В миску всипте 50 г цукру, влийте 250 мл теплого молока і розкришіть 30 г живих дріжджів. Вимішайте вінчиком до повного розчинення. Додайте 200 г просіяного борошно. Накрийте і поставте в тепле місце на 45 хвилин, щоб опара підійшла.

У велику миску всипте 250 г цукру, додайте 3 жовтки, 2 цілих яйця, дрібку солі, ваніль, 125 мл жирної сметани, цедру лимона чи апельсина.

Щоб паска довго не черствіла, додайте 2 ст. л. сильного алкоголю (наприклад, коньяку). Перемішайте вінчиком до однорідності. Додайте 125 г розтопленого, але не гарячого, вершкового масла, влийте 100 мл олії. Ще раз ретельно перемішайте.

Додайте опару і трохи куркуми для жовтизни. Перемішайте масу.

Всипте 300 г просіяного борошна, перемішайте вінчиком. Додайте ще 350 г борошно і замішуйте руками.

Змастіть робочу поверхню і руки олією. Замішуйте тісто руками, поки воно не стане однорідним і не липнутиме до поверхні. Перекладіть кульку тіста у миску і залиште підходити у теплому місці на дві години.

Підготуйте 200 г сухофруктів: залийте кип'ятком, перемішайте і просушіть. Додайте до сухофруктів борошно. Сформуйте з тіста пласт і вмісіть їх у тісто.

Сформуйте кульки і викладіть їх у форми для паски, заповнюючи на третину. Залиште підходити приблизно на годину. Змастіть верх пасок жовтком, змішаним зі столовою ложкою молока.

Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці приблизно годину.

Прикрасьте глазур'ю й посипкою до свого смаку.

Важливо, щоб всі продукти були кімнатної температури.