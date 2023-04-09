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Розкішна паска Львівська баба за старовинним рецептом: ви будете вражені!

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Неділя 09 квітня 2023 08:30
Розкішна паска Львівська баба за старовинним рецептом: ви будете вражені! Як приготувати паску Львівська баба (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Рецептів паски існує дуже багато: класичні, сирні, бездріжджові, швидкі... Щоб точно не прогадати і спекти найкращу, варто скористатися перевіреним рецептом. Як то паска з кулінарної книги берегині української кухні Дарії Цвєк.

Рецепт з'явився на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Складники:

  • борошно - 750 г
  • молоко - 300 мл
  • жовтки - 8 шт.
  • дріжджі (живі) - 50 г
  • вершкове масло - 150 г
  • цукор - 150 г
  • ванільний цукор - 10 г
  • сіль - 1/2 ч. л.
  • родзинки - 50 г
  • цукати - 50 г
  • мигдаль - 3-5 шт.

Покрокове приготування:

Влийте в миску тепле молоко, додайте столову ложку цукру від загальної кількості, покришіть живі дріжджі. Перемішайте і дайте підійти.

Змішайте жовтки з цукром і ванільним цукром до однорідності. Потріть мигдаль і просійте борошно.

Влийте опару в просіяне борошно, додайте сіль і яєчну масу.

Перемішайте спочатку лопаткою, а потім руками. Коли тісто збереться в купку, додайте розтоплене не гаряче вершкове масло. Вимішуйте тісто, поки воно не почне відходити від рук.

Додайте цукати, родзинки, натертий мигдаль. Сформуйте в кульку і дайте підійти в теплому місці протягом близько двох годин.

Обімніть тісто, знову перемішайте. Сформуйте грудочки і вкладіть у форми, заповнюючи на 1/3 форми. Дайте підрости протягом хвилин 20.

Збийте яйце кімнатної температури і змастіть верхівки пасок.

Випікайте в розігрітій до 190 градусів духовці до зарум'янення і до сухої шпажки.

Охолодіть паски на решітці, покрийте глазур'ю за улюбленим рецептом і прикрасьте до смаку.

Хто така Дарія Цвєк

Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) - авторка низки популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".

Кулінарку називають берегинею української кухні, авторкою бестселерів. Загалом було продано понад 5 млн примірників її книг.

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