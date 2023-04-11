Пасхальный крафин: "космически вкусный" рецепт праздничной выпечки от судьи "МастерШеф"

Уже скоро большинство украинцев будут праздновать Пасху 2023. И многие уже сейчас думают о том, какую паску приготовить, чтобы порадовать себя, родных и гостей (но помните, когда нельзя печь паски).

Один из вариантов вкусной пасхальной выпечки является крафин, который по своей текстуре сдобы очень похож на панетоне.