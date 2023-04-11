Пасхальный крафин: "космически вкусный" рецепт праздничной выпечки от судьи "МастерШеф"

Уже скоро большинство украинцев будут праздновать Пасху 2023. И многие уже сейчас думают о том, какую паску приготовить, чтобы порадовать себя, родных и гостей (но помните, когда нельзя печь паски).
Один из вариантов вкусной пасхальной выпечки является крафин, который по своей текстуре сдобы очень похож на панетоне.
Рецептом такого праздничного блюда поделился известный украинский шеф-повар, судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский.
"Я впервые отведал этот крафин у подруги. Он был просто космически вкусен, поэтому я сразу попросил себе его рецепт. Готовить по нему очень просто и понятно, а результат всегда супер", - говорит Ярослав об этом крафине.
Как готовить крафин на Пасху 2023
Ингредиенты
1 шаг:
230 г молока
25 сахара
10 г сухих дрожжей
25 г муки
2 шаг:
5 больших желтков
120 г сахара
5 г ванильного сахара
2 г соли
70 г сливочного масла
400-420 г муки
Начинка на пасочку:
80 г сливочного масла
75 г изюма
75 г цукатов, замоченных в 20 г коньяка
или
150 г шоколадной пасты
80 г шоколадной крошки
Пошаговый рецепт
В теплое молоко добавляем сахар, муку и сухие дрожжи. Перемешиваем венчиком и оставляем в теплом месте активироваться - подойти втрое.
Переливаем смесь в чашу для вымешивания, добавляем желтки и муку, хорошо вымешиваем минут 8-10, добавляем сахар, вымешиваем две минуты.
Затем добавляем в два приема сливочное масло комнатной температуры.
Готовое тесто накрываем полотенцем и даем постоять и подойти в теплом месте. Затем делим на две части.
Смазываем стол и руки немного маслом и растягиваем тонко тесто.
Теплым сливочным маслом осторожно смазываем тесто, кладем всю начинку, сворачиваем рулетиком, режем вдоль теста пополам и сворачиваем улиткой.
Ставим в смазанную маслом форму снова хорошо подойти в 3-3,5 раза примерно в 1,5 часа.
Смазываем яйцом верх и ставим в разогретую до 165 градусов духовку на 15 минут, а затем температуру уменьшаем до 140 - еще на 30-35 минут.
Вынимаем крафин и по желанию можем еще смазать немного сверху сахарным сиропом (1:1).