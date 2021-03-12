Великий пост 2021: кому нельзя его соблюдать

Кому следует воздержаться от соблюдения Великого поста:

Пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические болезни.

Тем, кто недавно перенес болезнь и восстанавливается.

Маленьким детям и беременным женщинам.

Людям, которые заняты на работах с тяжелым физическим трудом.

Врач-диетолог Анна Мельничук говорит, что нельзя соблюдать пост людям с проблемами застоя желчи, а также склонные к желчнокаменной болезни. Если люди с такими проблемами все же хотят придерживаться поста - им нужно пройти медицинское обследование.

"Если на УЗИ в брюшной полости наблюдается застой желчи, или уже есть камни, то сухоядение реально противопоказано. Для сокращения желчного пузыря нужна жировая фракция", - говорит медик.

Если вы не относите себя к названным выше категориям и хотите придерживаться ограничений, помните, что под запретом в дни поста находятся алкоголь, мясо и все мясные продукты, рыба, яйца и продукты, где они есть в составе, молочные продукты и молоко, сладости, пряности, соленья и конечно же алкоголь.

Но дважды за пост можно позволить себе блюда из рыбы - на Благовещенье (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля). А на Лазареву субботу (24 апреля) - постящиеся могут добавить к обычной трапезе рыбью икру.