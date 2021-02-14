Пасха 2021 в Украине: когда будем отмечать великий праздник

Пасха в 2021 будет поздней. Так говорят, когда великий праздник выпадает на майские дни. В этом году Светлое Воскресенье Христово по православной традиции украинцы отметят 2 мая.

Что символизирует этот день, и какие особенности празднования будут в 2021 году - читайте в материале Styler.

"Праздник праздников, торжество торжеств" - так издавна называют православные христиане Пасху. Он символизирует не только воскресение Христа - это день добра, человеколюбия, прощения всех обид.

Пасху празднуют после шести недель Великого поста. В этом году он начнется сразу после недели Масленицы, которую мы будем отмечать с 8 по 14 марта. Продлится пост соответственно с 15 марта до 1 мая.

Празднованию Пасхи передует Страстная неделя. Так называются последние дни Великого поста, который заканчивается в воскресенье. В это время вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его страданиях, распятии на кресте, смерти и последующем воскрешении.

Каждый день их этой недели называется "великим", и имеет свои традиции. Главные из которых - Чистый четверг и Страстная пятница. В четверг принято очищаться, как телом, так и душой, а в пятницу - соблюдать самый строгий пост.

Интересно, что самая ранняя Пасха в XXI веке была в 2010 году - 4 апреля, а самая поздняя в последние несколько десятков лет - в 1983 году - 8 мая.

А вот католическая Пасха в 2021 году будет отмечаться почти на месяц раньше православной - 4 апреля.

Отметим, что в прошлом году празднование Пасхи было омрачено карантином. В церквях были установлены строгие ограничения на посещение и проведение обрядов. Что будет в этом году, еще неизвестно. Пока же карантин в Украине будет действовать до конца апреля, а о дальнейших решениях обещают объявить в Кабмине.