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Великий піст 2021: кому не можна його дотримуватися

Автор: Світлана Мащенко

Великий піст розпочнеться вже 15 березня і триватиме до самого Великодня, який за православним календарем ми відсвяткуємо 2 травня. Попереду 48 днів суворих обмежень, сенсом яких є очищення душі і тіла напередодні головного дня - Воскресіння Христового. Але не всім можна обмежувати себе в харчуванні, адже цим можна завдати шкоди здоров'ю.

Які обмеження діють під час головного православного посту, і кому краще відмовитися від ідеї його дотримуватися - читайте в матеріалі Styler.

Кому слід утриматися від дотримання Великого посту:

  • Літнім людям, а також тим, у кого є хронічні хвороби.
  • Тим, хто недавно переніс хворобу і відновлюється.
  • Маленьким дітям і вагітним жінкам.
  • Людям, які зайняті на роботах з важкою фізичною працею.

Лікар-дієтолог Анна Мельничук говорить, що не можна дотримуватися посту людям з проблемами застою жовчі, а також схильним до жовчнокам'яної хвороби. Якщо люди з такими проблемами все ж хочуть дотримуватися посту - їм потрібно пройти медичне обстеження.

"Якщо на УЗД черевної порожнини спостерігається застій жовчі, або вже є камені, то сухоїдіння реально протипоказано. Для скорочення жовчного міхура потрібна жирова фракція", - говорить медик.

Якщо ви не відносите себе до названих вище категорій і хочете дотримуватися обмежень, пам'ятайте, що під забороною в дні посту знаходяться алкоголь, м'ясо і всі м'ясні продукти, риба, яйця і продукти, де вони є у складі, молочні продукти і молоко, солодощі, прянощі, соління і звичайно ж алкоголь.

Але двічі за пост можна дозволити собі страви з риби - на Благовіщення (7 квітня) та у Вербну неділю (25 квітня). А на Лазареву суботу (24 квітня) - можна додати до звичайної трапези риб'ячу ікру.

Раніше ми писали, коли в Україні в 2021-му буде Великдень, і які особливості цього свята в нинішньому році.

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