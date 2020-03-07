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Врач рассказала, кому нельзя соблюдать Великий пост

STYLERЖизнь    07.03.2020 - 08:21
Врач рассказала, кому нельзя соблюдать Великий пост
Великий пост продлится до Пасхи (Коллаж РБК-Украина)

Врач-диетолог назвала людей, кому нельзя держать пост

Великий пост 2020 продлится вплоть до светлого праздника Пасхи, который в этом году выпадает на 19 апреля. Все верующие оганичивают себя в питании, а также стараются придерживаться чистоты в мыслях и поступках. Но есть люди, которым пост, а именно сухоядение, категорически противопоказано. К таким особам относятся люди с проблемами застоя желчи, а также склонные к желчнокаменной болезни.

Если такие люди хотят придерживаться поста - им нужно пройти медицинское обследование.

"Если на УЗИ в брюшной полости наблюдается застой желчи, или уже есть камни, то сухоядение реально противопоказано. Для сокращения желчного пузыря нужна жировая фракция", – рассказала врач-диетолог Анна Мельничук в интервю "Обозревателю".

По словам медика, если с желчным пузырем все в порядке, можно пробовать понемногу поститься.

"Но чтобы не было сухоядения в прямом смысле. Например, только хлебцы", – отметила врач.

Отметим, что соблюдение поста - это не только отказ от жирной и калорийной пищи, но и духовное очищение человека.

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