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Великий пост 2021: кому нельзя его соблюдать

Новина українською → Пятница 12 марта 2021 20:10
Великий пост 2021: кому нельзя его соблюдать Кому нельзя соблюдать пост (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Великий пост начнется уже 15 марта и продлится до самой Пасхи, которую по православному календарю мы отпразднуем 2 мая. Впереди 48 дней строгих ограничений, смыслом которых является очищение души и тела накануне главного дня - Воскресения Христова. Но не всем можно ограничивать себя в питании, ведь этим можно нанести здоровью вред.

Какие ограничения действуют во время главного православного поста, и кому лучше отказаться от идеи его придерживаться - читайте в материале Styler.

    Кому следует воздержаться от соблюдения Великого поста:

    • Пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические болезни.
    • Тем, кто недавно перенес болезнь и восстанавливается.
    • Маленьким детям и беременным женщинам.
    • Людям, которые заняты на работах с тяжелым физическим трудом.

    Врач-диетолог Анна Мельничук говорит, что нельзя соблюдать пост людям с проблемами застоя желчи, а также склонные к желчнокаменной болезни. Если люди с такими проблемами все же хотят придерживаться поста - им нужно пройти медицинское обследование.

    "Если на УЗИ в брюшной полости наблюдается застой желчи, или уже есть камни, то сухоядение реально противопоказано. Для сокращения желчного пузыря нужна жировая фракция", - говорит медик.

    Если вы не относите себя к названным выше категориям и хотите придерживаться ограничений, помните, что под запретом в дни поста находятся алкоголь, мясо и все мясные продукты, рыба, яйца и продукты, где они есть в составе, молочные продукты и молоко, сладости, пряности, соленья и конечно же алкоголь.

    Но дважды за пост можно позволить себе блюда из рыбы - на Благовещенье (7 апреля) и Вербное воскресенье (25 апреля). А на Лазареву субботу (24 апреля) - постящиеся могут добавить к обычной трапезе рыбью икру.

    Ранее мы писали, когда в Украине в 2021-м будет Пасха, и какие особенности этого праздника в нынешнем году.

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