Великі перлини, метал і морська естетика: Андре Тан показав трендові аксесуари на літо 2025

Браслети вище ліктя

Цього літа браслети буквально піднімаються на новий рівень. Прикраси на передпліччі привертають увагу і стають головним акцентом образу.

Такий браслет, за словами Андре Тана, ідеально доповнить топи і сукні без рукавів.



Андре Тан розповів про модні тренди літа (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Акцентні чокери

Чокер - це коротке намисто або стрічка, що щільно прилягає до шиї. Він може бути виготовлений з тканини, шкіри, металу, оксамиту, пластику, бісеру і прикрашений кулонами, камінням, підвісками або шипами.

"Чокери знову в моді, але цього разу - щоб бути в центрі уваги. Забудьте про мінімалізм: у цьому сезоні прикраси на шиї мають бути помітними. Масивний металевий, шкіряний, два чокери одночасно - обирай, що подобається тобі!" - наголосив Тан.



Андре Тан розповів про тренди літа 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Mermaidcore

Mermaidcore - це модний і естетичний тренд, натхненний образом русалки і морською тематикою. Він об'єднує елементи фантазії, загадковості та гламуру з акцентом на водяну палітру і блискучі текстури.

Можна підбирати прикраси в морському стилі: перли, мушлі та сумки-перлини залишаються актуальними влітку 2025.



Андре Тан розповів про модні аксесуари (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Гігантські перлинні намиста

Перли в трендах цього року. У 2025-му вони голосно заявляють про себе: масивні кольє з гігантських намистин, незвичні форми, асиметрія і багатошаровість.

"Такі прикраси не доповнюють образ - вони його створюють", - підкреслив Тан.



Андре Тан розповів про модні аксесуари на літо (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Об'ємні браслети

Об'ємні металеві браслети не здають своїх позицій. Одягайте їх по одному або міксуйте з іншими аксесуарами - ланцюжками, годинником або перлами.

Можна носити поверх водолазок, лонгслівів і сорочок.



Андре Тан розповів про модні аксесуари (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Хто такий Андре Тан

Андре Тан - український дизайнер і модельєр.

У 1999 році відбувся перший показ одягу Тана. Був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

У 2020 році було засновано його торгову марку ANDRE TAN.

У своєму блозі він часто ділиться рекомендаціями про моду і тренди. Нещодавно він розповів, за допомогою яких речей виділитися з натовпу влітку 2025. А також стиліст назвав 5 помилок, які псують навіть найвишуканіший і витончений лук.



Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)