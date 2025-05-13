Сукня у стилі кантрі, солом'яний капелюх і плетена сумка: Дженніфер Лопес показала головні тренди літа 2025

Мода на літо 2025 року вже демонструє свої головні напрями. Серед трендових акцентів - сукні в стилі кантрі, плетені сумки та солом'яні капелюхи. Ці елементи формують образи, в яких поєднуються комфорт, жіночність і натхнення природою.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як ці елементи поєднує в повсякденному стилі відома американська акторка і співачка Дженніфер Лопес.

Який "лук" обрала Джей Ло

Для розслабленого образу Дженніфер обрала сукню в стилі кантрі в рожево-білу клітинку з широкою спідницею і тонкими бретельками. Свій лук вона доповнила солом'яним капелюшком і плетеною сумочкою.

Волосся актриса зібрала в недбалу зачіску. Також завершити літній образ на кожен день вона вирішила макіяжем у нюдових відтінках з акцентом на губах.



Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Сукня в стилі кантрі - хіт літа 2025

Клітинка: цей принт часто асоціюється з сільським стилем, пікніками і літньою невимушеністю.

Широка спідниця: така форма спідниці була популярна в 50-х роках і часто зустрічається в образах пін-ап, що додає нотку ретро.

Тонкі бретельки: ця деталь підкреслює жіночність і легкість образу.

Загальна атмосфера: легкість тканини, сонячне світло і квіти навколо створюють відчуття літньої безтурботності, характерної для стилю кантрі.



Дженніфер Лопес показала модну сукню на літо (фото: instagram.com/jlo)

З чим носити сукню, як у Дженніфер Лопес

Ковбойські чоботи або сандалі

Класичне взуття для кантрі-луку - це ковбойські чоботи. Вибирайте варіанти з м'якої замші або світлої шкіри, з вишивкою або бахромою. Якщо надворі спекотно, чоботи можна замінити на прості шкіряні сандалі, босоніжки на шнурівці або еспадрильї - вони додадуть легкості й не порушать стилістику.

Джинсова або замшева куртка

Укорочена джинсова куртка - класика кантрі-образу. Вона надає нотку невимушеності, пасує до всіх відтінків і фактур сукні. Замшева куртка з бахромою або м'якою текстурою - ідеальний варіант для вечірніх прогулянок або поїздок за місто. Важливо: вибирайте природні кольори - беж, коричневий, світло-блакитний.

Солом'яний капелюх або панама

Кантрі неможливо уявити без солом'яного капелюха з широкими полями. Він не тільки додає шарму, а й захищає від сонця. Панама з грубого текстилю або льону - більш сучасна, але також працює в стилі кантрі. Такі аксесуари надають образу легкості та завершеності, особливо в поєднанні з мінімальним макіяжем і природною укладкою.

Шкіряний або плетений ремінь

Сукня в стилі кантрі зазвичай має вільний крій, тому ремінь допоможе підкреслити талію. Обирай натуральні матеріали - шкіру, замшу або плетену текстуру. Широкий ремінь з пряжкою зробить акцент на ковбойському стилі, а тонкий - на більш романтичному. Цей аксесуар допомагає створити більш зібраний і завершений образ.

Сумка-сідло або плетена сумка

Сумка-сідло (saddle bag) - класика стилю вестерн. Вона має округлу форму, часто з пряжками або бахромою і чудово поєднується з сукнею в стилі кантрі. Якщо хочете легший варіант - обирайте плетений кошик, сумку або "авоську". Такі сумки мають невимушений вигляд і чудово підходять для літа.

Прикраси з натуральних матеріалів

Кантрі-лук не потребує яскравих аксесуарів. Обирайте дерев'яні сережки, шкіряні браслети, срібло ручної роботи - це має стильний вигляд і не перевантажує образ. Намисто з камінням або шкіряний шнурок з кулоном додадуть етнічного відтінку. Головне - мінімалізм і природність.



Дженніфер Лопес показала тренди літа 2025 (фото: instagram.com/jlo)