Сукня чи костюм? Андре Тан розкрив секрет, у чому піти на випускний 2025

Засновник бренду ANDRE TAN регулярно розповідає про останні модні тренди. Цього разу він дав поради, у чому піти на випускний бал.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram стиліста.

Асиметрична сукня

Асиметрична сукня - це одяг, у якому порушена традиційна симетрія силуету: одна частина має інакший вигляд, ніж інша. Такий крій створює динамічний, цікавий образ і часто використовується у вечірній, коктейльній і подіумній моді.

Тан рекомендує звернути увагу на нерівний поділ, одне оголене плече, сукню із запахом, вирізи тощо.



У чому піти на випускний у школі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Прозора сукня

Дизайнер підкреслив, що в трендах - прозорі сукні, але делікатні.

"Легкий шифон, органза або вставки з сітки - має ніжний і не банальний вигляд. Обирайте простий крій і мінімум прикрас - тоді все матиме легкий і святковий вигляд", - зазначив Андре Тан.



Варіанти з прозорою сукнею (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Брючний костюм і топ

А якщо ви хочете виділитися з натовпу, обирайте брючний костюм. Поєднуйте жакет зі штанами або спідницею, грайте з кольорами та аксесуарами, створюючи неповторний образ.

"Брючний костюм + кроп-топ або топ на тонких бретелях. Це сміливо і дуже стильно. Ідеально для тих, хто хоче відчувати себе сильною й особливою", - підкреслив модельєр.



Брючний костюм на випускний (фото: instagram.com/andre_tan_official)

3D-квіти

Об'ємні квіти - ще один великий тренд. Можна обрати сукню з вишивкою, аплікацією або ж із пишними об'ємними квітами.

"Можна обирати сукні з аплікаціями або маленькими вишивками. Такий декор має святковий і незвичний вигляд, але краще не переборщити з квітами", - зазначив Тан.



Сукні з об'ємними деталями в тренді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Металік у деталях

Також Андре Тан пропонує доповнити образ босоніжками сріблястого кольору, золотистим клатчем або макіяжем з елементами золота, срібла, бронзи.



Елементи образу також важливі (фото: instagram.com/andre_tan_official)