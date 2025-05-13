Большие жемчужины, металл и морская эстетика: Андре Тан показал трендовые аксессуары на лето 2025

Браслеты выше локтя

Этим летом браслеты буквально поднимаются на новый уровень. Украшения на предплечье привлекают внимание и становятся главным акцентом образа.

Такой браслет, по словам Андре Тана, идеально дополнит топы и платья без рукавов.



Андре Тан рассказал про модные тренды лета (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Акцентные чокеры

Чокер - это короткое ожерелье или лента, плотно прилегающая к шее. Он может быть изготовлен из ткани, кожи, металла, бархата, пластика, бисера и украшен кулонами, камнями, подвесками или шипами.

"Чокеры снова в моде, но на этот раз - чтобы быть в центре внимания. Забудьте о минимализме: в этом сезоне украшения на шее должны быть заметными. Массивный металлический, кожаный, два чокера одновременно - выбирай, что нравится тебе!" - подчеркнул Тан.



Андре Тан рассказал про тренды лета 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Mermaidcore

Mermaidcore - это модный и эстетический тренд, вдохновленный образом русалки и морской тематикой. Он объединяет элементы фантазии, загадочности и гламура с акцентом на водяную палитру и блестящие текстуры.

Можно подбирать украшения в морском стили: жемчуг, раковины и сумки-жемчужины остаются актуальными летом 2025.



Андре Тан рассказал про модные аксессуары (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Гигантские жемчужные бусы

Жемчуг в трендах этого года. В 2025-м он громко заявляет о себе: массивные колье из гигантских бусин, необычные формы, асимметрия и многослойность.

"Такие украшения не дополняют образ - они его создают", - подчеркнул Тан.



Андре Тан рассказал про модные аксессуары на лето (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Объемные браслеты

Объемные металлические браслеты не сдают своих позиций. Надевайте их по одному или миксуйте с другими аксессуарами - цепочками, часами или жемчугом.

Можно носить поверх водолазок, лонгсливов и рубашек.



Андре Тан рассказал про модные аксессуары (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Кто такой Андре Тан

Андре Тан - украинский дизайнер и модельер.

В 1999 году прошел первый показ одежды Тана. Был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В 2020 году была основана его торговая марка ANDRE TAN.

В своем блоге он часто делится рекомендациями про моду и тренды. Недавно он рассказал, с помощью каких вещей выделиться из толпы летом 2025. А также стилист назвал 5 ошибок, которые портят даже самый изысканный и утонченный лук.



Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)