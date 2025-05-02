Як виглядати стильно і дорого: Андре Тан назвав 5 помилок, які все псують

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram стиліста.

"Кричущі" аксесуари

"Кричущі" аксесуари - це яскраві, масивні або надмірно помітні елементи образу, які відразу привертають увагу. Це можуть бути величезні сережки, кольє з блискітками, сумки з логотипами, окуляри нестандартної форми або занадто блискучі ремені.

Андре Тан вважає, що такі деталі часто "здешевлюють" зовнішній вигляд, особливо якщо вони не поєднуються із загальним стилем або мають неактуальний вигляд.

"Дешева біжутерія, потерте покриття, золото, яке явно не золото - все це знецінює образ. Мінімалізм завжди "вивозить": срібло, перли, або навіть просто акуратні сережки-кільця працюють краще", - підкреслив він.



Велика кількість аксесуарів точно зіпсує лук (ілюстративне фото: freepik.com)

Оверсайз без структури

Стиль оверсайз - це мода на одяг вільного крою, який нібито "не за розміром". З'явився він як частина вуличної моди та став особливо популярним завдяки бажанню відчувати комфорт, свободу рухів і не слідувати жорстким канонам фігури.

Андре Тан, як і багато стилістів, попереджає: з оверсайзом легко переборщити.

"Оверсайз - класний прийом, але він потребує балансу. Якщо немає чіткої форми, акценту на талії або правильного низу - речі починають "з'їдати" тебе. І вигляд стає не стильним, а безформним. Тому важливо, якщо верх об'ємний, низ зроби стриманим, і навпаки", - зазначив Андре Тан.



Оверсайз без структури (ілюстративне фото: freepik.com)

Багато трендів одночасно

Поєднання безлічі трендів в одному образі - ще одна помилка, яка може зіпсувати навіть дорогий одяг. Андре Тан зазначає, що в спробі бути модними багато хто поєднує одразу все: ультрамодні фасони, актуальні кольори, трендові аксесуари та принти. У результаті замість стильного образу виходить візуальний шум і відчуття, що людина просто вдягла все наймодніше, що було в шафі.

"Коли в образі і карго, і масивні кросівки, і бомбер, і бейсболка, і statement-ланцюг - мозок не встигає сфокусуватися. Вибери один-три акценти, все інше - стримано і в балансі", - вважає Тан.



Андре Тан радить не перевантажувати образи трендами (ілюстративне фото: freepik.com)

Невдалі тканини

Невдалі тканини - ще один важливий фактор, який може "здешевити" образ, навіть якщо фасон і колір підібрані правильно. Андре Тан підкреслює, що дешеві матеріали моментально видають бюджетність вбрання і псують загальне враження.

До таких тканин належать:

занадто блискучий поліестер - має штучний вигляд, швидко втрачає форму і часто "скочується"

тонкий трикотаж - підкреслює кожну нерівність фігури, може просвічуватися та витягуватися після першого прання

штучна шкіра поганої якості - тріскається, блищить і має неакуратний вигляд

грубий синтетичний шифон - погано драпірується, створює відчуття дешевого вечірнього вбрання.

"Хороші тканини не обов'язково дорогі. Бавовна, вовна, щільна віскоза, костюмна тканина, денім - завжди краще", - наголосив стиліст.



Обирайте одяг із якісних тканин (ілюстративне фото: freepik.com)

Зайві елементи

Зайві елементи в одязі - це деталі, які не несуть функціональної чи стилістичної користі та лише перевантажують образ. Андре Тан звертає увагу на те, що такі прикраси можуть зробити навіть дорогу річ візуально дешевою.

Приклади зайвих елементів:

занадто багато страз, паєток або вишивки - особливо в повсякденному одязі

велика кількість блискавок, заклепок, шнурівки - особливо якщо вони декоративні й не виконують жодної функції.

недоречні рюші, волани та банти - коли вони не підтримують загальний стиль або порушують пропорції

логоманія - занадто великі логотипи брендів, особливо якщо вони конкурують між собою.