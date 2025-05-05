Фісташковий і пудрово-рожевий: Андре Тан назвав топ-5 кольорів, які будуть у моді влітку 2025

Відомий український дизайнер Андре Тан назвав п'ять головних кольорів, які домінуватимуть у гардеробах модниць у сезоні літо-2025. Він також дав поради, як носити ці кольори та мати стильний вигляд навіть у спеку.

Про це йдеться в повідомленні РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram стиліста.

Butter Yellow

Це ніжний, м'який відтінок жовтого, який нагадує колір розтопленого масла або вершків. Його можна описати як світлий, теплий жовтий, який містить легкі кремові нотки. Цей колір часто асоціюється з теплом, затишком та елегантністю, створюючи спокійну та затишну атмосферу.

"Butter Yellow - найтепліший серед модних відтінків літа. Ідеально працює в total look'ax або як акцент: сукня-комбінація, світшот, сандалі або шопери. А також ідеально пасує до засмаглої шкіри", - зазначив Андре Тан.



Андре Тан назвав трендові кольори на літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Powder Pink

Powder Pink - це м'який, пудровий відтінок рожевого, що поєднує ніжність, стриманість і елегантність. Його ще називають "припудрений рожевий" або "блідо-рожевий", і він нагадує відтінок тонкої косметичної пудри або ранкового рожевого серпанку. Це один з універсальних пастельних кольорів.

"Не яскравий, а саме благородний рожевий. Сукня-комбінація, шовкова сорочка або костюм у Powder Pink - це завжди "вау, як стильно". Якщо хочете додати ніжності, але без наївності - це воно", - вважає Тан.



Пудрово-рожевий колір у трендах літа (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Pistashio

Це м'який, світлий зелений відтінок з жовтувато-кремовим підтоном, що нагадує колір ядра фісташки. Це пастельний, приглушений зелений, що об'єднує свіжість природи з делікатністю і стриманою елегантністю. У ньому немає агресії - тільки спокій, легкість і нотка ретро-шику.

"Той випадок, коли колір уже сам по собі стильна заява. Сорочки, шорти, топи, блейзери або навіть кросівки в цьому відтінку виглядають як Pinterest-мрія. Спробуйте total look або комбінуйте з білим чи шоколадом і отримаєте ідеальний літній вайб", - підкреслив Андре Тан.



Фісташковий відтінок у тренді (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Baby blue

Baby Blue - це м'який, ніжний відтінок синього кольору, що нагадує колір блакитного неба в ясний день або відтінок для новонароджених. Його можна описати як світлий і трохи приглушений синій з легким зеленуватим підтоном, що робить його дуже приємним для очей.

"Це нова альтернатива білому. Колір, який дає відчуття прохолоди навіть у спеку. Сукні, джинси, блузи - все в baby blue має освіжаючий і дорогий вигляд", - розповів стиліст.



Модні кольори на літо 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Mocha Mousse

Mocha Mousse - це глибокий, теплий відтінок коричневого з нотками молочного шоколаду і кави. Його назва натякає на солодкий десерт - м'який, кремовий мус із кавовим присмаком - і точно передає атмосферу цього кольору: затишну, вишукану і спокусливу.