Ведучий "Холостяка" емоційно висловився про розрив Терена та Інни

Беззмінний ведучий популярного реаліті-шоу про кохання "Холостяк" Григорій Решетнік відреагував на новину про те, що ветеран війни Олександр Будько з позивним "Терен" і переможниця проєкта Інна Бєлєнь офіційно підтвердили, що не разом.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його новий пост в Instagram.
Так, Решетнік опублікував невеликий фрагмент із пост-шоу з Інною і Тереном, на якому вони виглядають щасливими та закоханими.
"Моє серце розірване навпіл. Інна й Олександр уже не разом", - підписав відео ведучий "Холостяка" і додав у публікацію смайл у вигляді розірваного серця.
Фоловери популярного ведучого одразу ж почали коментувати публікацію, зазначивши, що поки що жодній парі не вдалося побудувати довгострокові стосунки після завершення "Холостяка":
Олександр Терен з Інною Бєлєнь (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Дружина Григорія Решетніка Христина також встигла відреагувати на новину у своєму блозі.
"У мене шок", - підписала вона одну з Stories.
Далі вона розповіла, що прочитала інформацію про те, що Інна та Олександр уже не разом. За її словами, вони були ідеальною парою.
Христина Решетнік відреагувала на розрив Інни і Терена (скриншот)
"У них була така романтична історія, і вони так пасують одне одному. Я чесно кажучи, досі не можу повірити, що це правда. Однак я розумію, що це життя, це може статися. На жаль, дуже сумно", - розповіла дружина Решетніка про свої відчуття.
Також вона зазначила, що вони чекали Терена та Інну в гості.
"Ми повинні були зустрітися. Планували цю зустріч", - зазначила Христина Решетнік.
Інна Бєлєнь та Олександр Терен більше не разом (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Нагадаємо, в останньому випуску проєкта "Холостяк" головний герой обрав перекладачку з німецької мови та волонтерку Інну Бєлєнь. Між молодими людьми від самого початку шоу виникла симпатія, ба більше, пара не раз демонструвала схожі погляди та говорила про ідентичні цінності в житті.
Однак на початку січня пара публічно посварилася через позицію щодо російської мови.
Ані Терен, ані Інна прямо не відповідали на запитання в мережі, разом вони чи ні. Однак потім Бєлєнь натякнула на закінчення стосунків.
Олександр зі свого боку розповідав про складний період у житті та про те, що йому довелося на деякий час зникнути із соцмереж. Днями він опублікував рядки з вірша Василя Симоненка "Ображайся", чим ще більше заінтригував своїх фоловерів.