Ведущий "Холостяка" эмоционально высказался про разрыв Терена и Инны

Бессменный ведущий популярного реалити-шоу про любовь "Холостяк" Григорий Решетник отреагировал на новость о том, что ветеран войны Александр Будько с позывным "Терен" и победительница проекта Инна Белень официально подтвердили, что не вместе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новый пост в Instagram.
Так, Решетник опубликовал небольшой фрагмент из пост-шоу с Инной и Тереном, на котором они выглядят счастливыми и влюбленными.
"Мое сердце разорвано пополам. Инна и Александр уже не вместе", - подписал видео ведущий "Холостяка" и добавил в публикацию смайл в виде разорванного сердца.
Фолловеры популярного ведущего тут же принялись комментировать публикацию, отметив, что пока что ни одной паре не удалось построить долгосрочные отношения после завершения "Холостяка":
Александр Терен с Инной Белень (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Супруга Григория Решетника Кристина также успела отреагировать на новость в своем блоге.
"У меня шок", - подписала она одну из Stories.
Далее она рассказала, что прочла информацию о том, что Инна и Александр уже не вместе. По ее словам, они были идеальной парой.
Кристина Решетник отреагировала на разрыв Инны и Терена (скриншот)
"У них была такая романтическая история, и они так подходят друг другу. Я честно говоря, до сих пор не могу поверить, что это правда. Но тем не менее я понимаю, что это жизнь, это может произойти. К сожалению, очень печально", - рассказала супруга Решетника про свои ощущения.
Также она отметила, что они ждали Терена и Инну в гости.
"Мы должны были встретиться. Планировали эту встречу", - отметила Кристина Решетник.
Инна Белень и Александр Терен больше не вместе (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Напомним, в последнем выпуске проекта "Холостяк" главный герой выбрал переводчицу с немецкого языка и волонтера Инну Белень. Между молодыми людьми с самого начала шоу возникла симпатия, более того, пара не раз демонстрировала похожие взгляды и говорила об идентичных ценностях в жизни.
Однако в начале января пара публично поссорилась из-за позиции относительно русского языка.
Ни Терен, ни Инна прямо не отвечали на вопросы в сети, вместе ли они или нет. Однако затем Белень намекнула на окончание отношений.
Александр в свою очередь рассказывал о сложном периоде в жизни и о том, что ему пришлось на некоторое время исчезнуть из соцсетей. На днях он опубликовал строки из стихотворения Василия Симоненко "Обижайся", чем еще больше заинтриговал своих фолловеров.