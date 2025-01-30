Терен зробив несподівану заяву про шоу "Холостяк" і пояснив, чому зник із соцмереж

Олександр Терен, який став головним героєм 13-го сезону "Холостяка", зробив відверту заяву про шоу. Зокрема, він висловився про те, як зйомки вплинули на нього, а також пояснив, чому частково зник із соціальних мереж.

Що написав Терен

Відповідну публікацію Олександр оприлюднив у своєму блозі, відповідаючи на питання підписників, які їх турбували.

Так, Терен не став приховувати, що проєкт став для нього причиною великого емоційного, морального та фізичного виснаження. Він навіть зазначив, що участь у шоу стала для нього своєрідним випробуванням, яке, втім, подарувало багато уроків. І тепер, за словами зірки, йому потрібен час, щоб знову знайти баланс і прислухатися до себе.

"Я нікуди не подівся, я є і зрозумів, що настав момент реалізувати те, що давно жило в мені. Це мрія, яка довго чекала свого часу - моя друга книга. Ваші повідомлення й запитання про те, чи писатиму я продовження, тільки додавали мені впевненості", - поділився знаменитість.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Олександр підкреслив, що наразі повністю зосередився на творчому процесі. Йдеться не лише про написання ще однієї книги, а й загалом про пошук себе - занурення у думки, переживання та ідеї, які він хоче реалізувати.

"Мені дуже важливо, щоб цей період був чесним і справжнім. Тому зараз я більше живу офлайн, де пишу, думаю, надихаюся. Але я обіцяю: коли прийде час, я поділюся з вами цією частиною своєї душі, яка вже перетворюється на книгу", - розповів Олександр.

Наостанок головний герой романтичного реаліті подякував шанувальникам за терпіння та підтримку. Він наголосив, що нікуди не зникає, а просто взяв паузу, щоб віднайти нові сенси, порефлексувати та повернутися до аудиторії з чимось важливим.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Що відомо про участь Олександра Терена в "Холостяку"

Військовослужбовець, який втратив обидві ноги на фронті, став головним героєм 13-го сезону романтичного реаліті. У фіналі він обрав волонтерку та перекладачку німецької Інну Бєлєнь, і після завершення зйомок пара підтвердила, що вони разом, хоч і мешкають поки окремо.

Проте раніше між ними вже була публічна сварка, через що користувачі почали припускати, що у стосунках не все так просто. Водночас ні Олександр, ні Інна поки що не коментують ці припущення, обираючи мовчання. Тож прихильникам доводиться лише здогадуватися, чи вони розсталися, чи просто вирішили не афішувати подробиці особистого життя.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)

До слова, через участь у "Холостяку" Терен зіткнувся з хвилею критики, адже не всі підтримали його рішення піти на такий проєкт. Зокрема, у нього виникали конфлікти з підписниками, що стосувалися і мовних питань, і його поведінки на шоу загалом. Наприклад, військового критикували за часті поцілунки з учасницями, через що йому також довелося робити публічну заяву.

І тепер Олександр остаточно вирішив розставити всі крапки над "і" та пояснити свій стан.