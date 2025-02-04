Українці про розрив "Холостяка" Терена з Інною Бєлєнь: "Закінчився контракт, ролі зіграні"

Ветеран війни Олександр Терен та переможниця "Холостяка-13", волонтерка Інна Бєлєнь, офіційно підтвердили, що більше не разом . Після цього в мережі почали поширювати припущення, що їхні стосунки були частиною контракту, термін якого нібито закінчився.

Як ще реагує мережа на розставання пари - дізнайтесь у нашому матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Під дописом в Instagram Інни та Олександра про їхнє розставання користувачі мережі активно висловлюють свої думки.

Дехто вважає, що ветеран просто не був готовий до серйозних стосунків і не мав достатнього досвіду спілкування з жінками.

Інші припускають, що обоє прагнули лише піару й досягли своєї мети.

А дехто впевнений, що після фіналу "Холостяка" головний герой і переможниця мали залишатися разом певний час згідно з контрактом.

Олександр Терен з Інною Бєлєнь (фото: instagram.com/holostyakstb)

Ось і завершився контракт, ролі заграні

Вибач Сашко, але було видно що ти ще не зовсім готовий до серьозних стосунків. Тобі ще необхідно набратись досвіду спілкування з жінками, адже юнацький максималізм не зник, а стосунки - це про взаємне

Інна варта набагато більшого

Зрозуміло, бо це лише шоу та піар. Засвітитись, набрати підписників, заявити про себе

Найжахливіший і очікуваний випуск усіх сезонів

Контракт виконано

Моє серце розірване навпіл

Це новий етап в житті і сумний досвід у тебе Саша за спиною, але важливий … ти поводиш себе зараз як справжній чоловік, не розкриваючи та не показуючи справжні причини … пишаюсь тим, яку силу ти маєш, тим як оберігаєш тих, хто зробив тобі боляче

Як Інна Бєлєнь реагувала на чутки про "контракт" після шоу

Вже давно існує теорія, що переможниця "Холостяка" та головний герой нібито підписують контракт, за яким зобов’язані перебувати у стосунках від шести місяців до року.

Інна ж зізналася, що лише сміється з подібних коментарів у мережі.

"Якщо я зрозумію, що людина не моя і немає перспектив, ми розійдемося саме в той момент, коли я це відчую. Я не звикла витрачати час даремно – особливо, коли час біологічно проти мене", - реагувала вона на плітки.